Z-пропаганда в істериці: Кремль залишає армію рф без важливого

Володимир Золкін опублікував добірку реакцій російських Z-воєнкорів на рішення влади РФ уповільнити роботу Telegram. За його словами, пропагандисти та військові блогери відверто шоковані, адже месенджер залишається ключовим засобом зв’язку для російської армії.

Блокування Telegram в Росії

У своїх публікаціях Z-воєнкори скаржаться, що після проблем зі Starlink тепер ще й Telegram стає недоступним, що, за їхніми ж словами, може мати "фатальні наслідки" для підрозділів на фронті. У дописах звучить істерика щодо втрати зв’язку під час наступальних дій і саркастичні зауваження про "голубину пошту" як альтернативу.

Окрему хвилю обурення викликала риторика російських посадовців, які пояснюють технічні обмеження "боротьбою з НАТО". Z-воєнкори іронізують, що під цю формулу можна буде підвести будь-що — від зростання цін до підвищення тарифів на ЖКГ.

Золкін також звернув увагу на просування так званої "альтернативи" Telegram — національного месенджера MAX. За оцінкою російських пропагандистів, його намагаються подати як безпечну заміну, однак фактично це контрольований ФСБ продукт, де створюється ілюзія "світлого майбутнього" без поганих новин.

Перед цим депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов прямо заявив, що уповільнення Telegram є частиною протистояння з НАТО, а росіянам варто "потерпіти незручності". Ця заява лише посилила роздратування серед воєнних блогерів, які фактично визнають відсутність у них будь-якого альтернативного вибору.

Золкін підсумовує: російська влада готова жертвувати навіть базовим зв’язком власної армії, прикриваючи це гаслами про "зовнішнього ворога", тоді як суспільству залишається лише терпіти.

