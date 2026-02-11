logo

Война с Россией Z-пропаганда в истерике: Кремль покидает армию РФ без важного
Z-пропаганда в истерике: Кремль покидает армию РФ без важного

Журналист Владимир Золкин обратил внимание на панику среди российских Z-военкоров после замедления Telegram, которое в Госдуме назвали частью «борьбы с НАТО»

11 февраля 2026, 01:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Владимир Золкин опубликовал подборку реакций российских Z-военкоров на решение властей РФ замедлить работу Telegram. По его словам, пропагандисты и военные блоггеры откровенно в шоке, ведь мессенджер остается ключевым средством связи для российской армии.

Z-пропаганда в истерике: Кремль покидает армию РФ без важного

Блокировка Telegram в России

В своих публикациях Z-военкоры жалуются, что после проблем со Starlink теперь еще и Telegram становится недоступным, что, по их словам, может иметь "роковые последствия" для подразделений на фронте. В сообщениях звучит истерика по поводу потери связи во время наступательных действий и саркастические замечания о "голубиной почте" как альтернативе.

Отдельную волну возмущения вызвала риторика российских чиновников, объясняющих технические ограничения "борьбой с НАТО". Z-военкоры иронизируют, что под эту формулу можно будет подвести что угодно — от роста цен до повышения тарифов на ЖКХ.

Золкин также обратил внимание на продвижение так называемой "альтернативы" Telegram – национального мессенджера MAX. По оценке российских пропагандистов, его пытаются преподнести как безопасную замену, однако фактически это контролируемый ФСБ продукт, где создается иллюзия светлого будущего без плохих новостей.

Перед этим депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев прямо заявил, что замедление Telegram является частью противостояния с НАТО, а россиянам следует "потерпеть неудобства". Это заявление лишь усилило раздражение среди военных блоггеров, фактически признающих отсутствие у них какого-либо альтернативного выбора.

Золкин заключает: российские власти готовы жертвовать даже базовой связью собственной армии, прикрывая это лозунгами о "внешнем враге", тогда как обществу остается только терпеть.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Украина разработала собственную лазерную систему противовоздушной обороны, способную уничтожать воздушные цели, в том числе беспилотники. Проект получил название Sunray. Его работу украинские военные продемонстрировали журналисту Саймону Шустеру из издания The Atlantic.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/22448
