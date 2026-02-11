Владимир Золкин опубликовал подборку реакций российских Z-военкоров на решение властей РФ замедлить работу Telegram. По его словам, пропагандисты и военные блоггеры откровенно в шоке, ведь мессенджер остается ключевым средством связи для российской армии.

Блокировка Telegram в России

В своих публикациях Z-военкоры жалуются, что после проблем со Starlink теперь еще и Telegram становится недоступным, что, по их словам, может иметь "роковые последствия" для подразделений на фронте. В сообщениях звучит истерика по поводу потери связи во время наступательных действий и саркастические замечания о "голубиной почте" как альтернативе.

Отдельную волну возмущения вызвала риторика российских чиновников, объясняющих технические ограничения "борьбой с НАТО". Z-военкоры иронизируют, что под эту формулу можно будет подвести что угодно — от роста цен до повышения тарифов на ЖКХ.

Золкин также обратил внимание на продвижение так называемой "альтернативы" Telegram – национального мессенджера MAX. По оценке российских пропагандистов, его пытаются преподнести как безопасную замену, однако фактически это контролируемый ФСБ продукт, где создается иллюзия светлого будущего без плохих новостей.

Перед этим депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев прямо заявил, что замедление Telegram является частью противостояния с НАТО, а россиянам следует "потерпеть неудобства". Это заявление лишь усилило раздражение среди военных блоггеров, фактически признающих отсутствие у них какого-либо альтернативного выбора.

Золкин заключает: российские власти готовы жертвовать даже базовой связью собственной армии, прикрывая это лозунгами о "внешнем враге", тогда как обществу остается только терпеть.

