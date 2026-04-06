З ППО РФ почало відбуватися щось дивне: на Заході вказали на важливий нюанс

За останні три місяці темпи знищення російських засобів протиповітряної оборони збільшилися у 3-4 раза, що напряму впливає на ефективність ударів Сил оборони України. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у публікації OSINT-аналітика Кайла Глена у соцмережі Х.

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Від початку 2026 року українські сили уразили 85 одиниць техніки протиповітряної оборони, включно із зенітно-ракетними комплексами та радіолокаційними системами. Такі дані аналітик наводить на основі дашборда Сил безпілотних систем ЗСУ.

За оцінкою Глена, якщо у другій половині минулого року в середньому знищували близько десяти систем ППО щомісяця, то 2026 року показники значно зросли. У січні було уражено 21 засіб, а вже у березні – 39.

Аналітик зазначив, що зростання складає близько 240% порівняно з попередніми трьома місяцями, що, за його словами, майже напевно пояснює збільшення ефективності українських далекобійних ударів.

Водночас в обговоренні під публікацією вказується, що наведені цифри можуть бути неповними, оскільки вони враховують тільки дані Сил безпілотних систем.

Втрати російських систем ППО, завдані іншими підрозділами Сил оборони, у цих розрахунках не відображені, що може означати ще вищі реальні показники.

російська система протиповітряної оборони демонструє серйозні уразливості на тлі масованих далекобійних ударів України по стратегічній інфраструктурі. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у ніч із 4 на 5 квітня українські сили продовжили серію атак, яка за останні майже два тижні охопила вісім ключових об'єктів нафтової та оборонної промисловості РФ. Під удари потрапили термінали в Усть-Лузі та Приморську, нафтопереробні заводи у Кстово, Кириші, Ярославлі та Уфі, а також оборонні підприємства у Тольятті та Чапаєвську.



