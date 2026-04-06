Україна розкрила слабкість ППО Росії: у США розкрили деталі

Російська система протиповітряної оборони демонструє серйозні уразливості на тлі масованих далекобійних ударів України по стратегічній інфраструктурі. Такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у ніч із 4 на 5 квітня українські сили продовжили серію атак, яка за останні майже два тижні охопила вісім ключових об'єктів нафтової та оборонної промисловості РФ. Під удари потрапили термінали в Усть-Лузі та Приморську, нафтопереробні заводи у Кстово, Кириші, Ярославлі та Уфі, а також оборонні підприємства у Тольятті та Чапаєвську.

Експерти зазначають, що географія ударів охоплює понад 1700 кілометрів – від Балтійського узбережжя до Поволжя. При цьому частина об'єктів зазнавала повторних атак, що вказує на системні проблеми у захисті критичної інфраструктури.

В ISW наголошують: обмежені можливості російської ППО та необхідність прикривати величезні території грають проти Кремля. Великі розміри промислових об'єктів та його розосередженість ускладнюють ефективну оборону навіть за наявності значних ресурсів.

Таким чином, Україна не лише завдає економічних збитків, а й демонструє здатність тримати під ударом глибинні райони Росії. Це створює додатковий тиск на військове та політичне керівництво РФ, змушуючи перерозподіляти кошти ППО та послаблювати захист інших напрямів.

Аналітики вважають, що така тактика буде продовжена, оскільки вона підриває стійкість російської оборонної та енергетичної системи без прямого зіткнення на лінії фронту.

