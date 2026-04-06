Украина вскрыла слабость ПВО России: в США раскрыли детали

Российская система противовоздушной обороны демонстрирует серьёзные уязвимости на фоне массированных дальнобойных ударов Украины по стратегической инфраструктуре. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

По данным аналитиков, в ночь с 4 на 5 апреля украинские силы продолжили серию атак, которая за последние почти две недели охватила восемь ключевых объектов нефтяной и оборонной промышленности РФ. Под удары попали терминалы в Усть-Луга и Приморск, нефтеперерабатывающие заводы в Кстово, Кириши, Ярославль и Уфа, а также оборонные предприятия в Тольятти и Чапаевск.

Эксперты отмечают, что география ударов охватывает более 1700 километров – от Балтийского побережья до Поволжья. При этом часть объектов подвергалась повторным атакам, что указывает на системные проблемы в защите критической инфраструктуры.

В ISW подчёркивают: ограниченные возможности российской ПВО и необходимость прикрывать огромные территории играют против Кремля. Крупные размеры промышленных объектов и их рассредоточенность усложняют эффективную оборону даже при наличии значительных ресурсов.

Таким образом, Украина не только наносит экономический ущерб, но и демонстрирует способность держать под ударом глубинные районы России. Это создаёт дополнительное давление на военное и политическое руководство РФ, вынуждая перераспределять средства ПВО и ослаблять защиту других направлений.

Аналитики считают, что подобная тактика будет продолжена, поскольку она подрывает устойчивость российской оборонной и энергетической системы без прямого столкновения на линии фронта.

