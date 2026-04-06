Контрудар ВСУ ломает планы Кремля: куда Путин срочно перебрасывает элиту армии РФ
НОВОСТИ

Контрудар ВСУ ломает планы Кремля: куда Путин срочно перебрасывает элиту армии РФ

Наступление под Покровском захлебывается: армия РФ теряет темп и вынуждена выбирать, где спасаться

6 апреля 2026, 07:21
Кравцев Сергей

Контратаки Вооружённых сил Украины на направлениях Гуляйполя и Александровки срывают планы российского наступления и заставляют командование РФ экстренно перебрасывать элитные подразделения. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, действия ВСУ вынудили российские войска снять значительные силы с Покровского направления. В частности, речь идёт о подразделениях морской пехоты, включая части 120-й дивизии Балтийского флота и 40-й бригады Тихоокеанского флота, которые были переброшены в район Александровки.

Ранее Россия уже начала перераспределять силы: ещё в конце февраля часть морской пехоты отправили на Гуляйпольское направление, а в начале марта туда же перебросили подразделения 68-го армейского корпуса. Теперь эти манёвры усиливаются на фоне растущего давления со стороны ВСУ.

Военный обозреватель Константин Машовец отмечает, что серьёзные потери российских войск в боях за Покровск и в районе Доброполья вынудили командование снизить интенсивность наступления. Дополнительная переброска сил лишь усугубляет ситуацию и ослабляет позиции РФ на ключевых участках.

Аналитики подчеркивают: украинские контратаки ставят перед российским командованием сложный выбор. Кремль вынужден решать, либо сдерживать давление ВСУ и пытаться вернуть утраченные позиции, либо продолжать наступление на других участках фронта.

Особенно критичным этот выбор становится на фоне весенне-летнего наступления РФ 2026 года, которое, по оценкам ISW, уже началось и нацелено на так называемый "пояс крепостей" Украины. Однако нехватка резервов и растянутость фронта могут сорвать эти планы.

В итоге российская армия всё чаще оказывается в ситуации, где любое решение ведёт к новым потерям, и стратегическая инициатива постепенно ускользает из её рук.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская армия наращивает давление на российские войска, формируя новые рычаги влияния на поле боя. Серия тактических, оперативных и стратегических ударов ВСУ уже могла сорвать планы Кремля по масштабному наступлению в весенне-летней кампании 2026 года. Об этом говорится в свежем отчёте Института изучения войны.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-5-2026/
