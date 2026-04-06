Контрудар ЗСУ ламає плани Кремля: куди Путін терміново перекидає еліту армії РФ

Контратаки Збройних сил України на напрямках Гуляйполя та Олександрівки зривають плани російського наступу та змушують командування РФ екстрено перекидати елітні підрозділи. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

За даними аналітиків, дії ЗСУ змусили російські війська зняти значні сили з Покровського спрямування. Зокрема, йдеться про підрозділи морської піхоти, включаючи частини 120-ї дивізії Балтійського флоту та 40-ю бригади Тихоокеанського флоту, перекинуті в район Олександрівки.

Раніше Росія вже почала перерозподіляти сили: ще наприкінці лютого частину морської піхоти відправили на Гуляйпільський напрямок, а на початку березня туди перекинули підрозділи 68-го армійського корпусу. Тепер ці маневри посилюються на тлі зростаючого тиску з боку ЗСУ.

Військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що серйозні втрати російських військ у боях за Покровськ та в районі Добропілля змусили командування знизити інтенсивність наступу. Додаткове перекидання сил лише посилює ситуацію та послаблює позиції РФ на ключових ділянках.

Аналітики наголошують: українські контратаки ставлять перед російським командуванням складний вибір. Кремль змушений вирішувати, чи стримувати тиск ЗСУ та намагатися повернути втрачені позиції, чи продовжувати наступ на інших ділянках фронту.

Особливо критичним цей вибір стає на тлі весняно-літнього наступу РФ 2026 року, який, за оцінками ISW, уже розпочався та націлений на так званий "пояс фортець" України. Проте нестача резервів та розтягнутість фронту можуть зірвати ці плани.

У результаті російська армія все частіше виявляється в ситуації, де будь-яке рішення веде до нових втрат, і стратегічна ініціатива поступово вислизає з її рук.

