С ПВО РФ начало происходить что-то странное: на Западе указали важный нюанс

За последние три месяца темпы уничтожения российских средств противовоздушной обороны увеличились в 3-4 раза, что влияет на эффективность ударов Сил обороны Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации OSINT-аналитика Кайла Глена в соцсети Х.

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

С начала 2026 года украинские силы поразили 85 единиц техники противовоздушной обороны, включая зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы. Такие данные аналитик приводит на основе дашборда сил беспилотных систем ВСУ.

По оценке Глена, если во второй половине прошлого года в среднем уничтожалось около десяти систем ПВО ежемесячно, то в 2026 году показатели значительно выросли. В январе было поражено 21 средство, а уже в марте – 39.

Аналитик отметил, что рост составляет около 240% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что, по его словам, почти наверняка объясняет увеличение эффективности украинских дальнобойных ударов.

В то же время, в обсуждении под публикацией указывается, что приведенные цифры могут быть неполными, поскольку они учитывают только данные Сил беспилотных систем.

Утраты русских систем ПВО, причиненные другими подразделениями Сил обороны, в этих расчетах не отражены, что может означать еще более высокие настоящие характеристики.

российская система противовоздушной обороны демонстрирует серьезные уязвимости на фоне массированных дальнобойных ударов Украины по стратегической инфраструктуре. К такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны.

По данным аналитиков, в ночь с 4 на 5 апреля украинские силы продолжили серию атак, за последние почти две недели охвативших восемь ключевых объектов нефтяной и оборонной промышленности РФ. Под удары подверглись терминалы в Усть-Луге и Приморске, нефтеперерабатывающие заводы в Кстово, Кирише, Ярославле и Уфе, а также оборонные предприятия в Тольятти и Чапаевске.



