З плану США щодо України прибрали два критичних пункти: розкрито важливі деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

З плану США щодо України прибрали два критичних пункти: розкрито важливі деталі

У Женеві 23 листопада відбулися тристоронні переговори України, США та Європи, присвячені аналізу 28 пунктів мирного плану

28 листопада 2025, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сполучені Штати та Україна погодилися прибрати з мирного проєкту всі положення, які стосуються Європейського Союзу та НАТО. Про це в інтерв’ю виданню Handelsblatt заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

З плану США щодо України прибрали два критичних пункти: розкрито важливі деталі

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Вашингтон запевнив Брюссель, що під час будь-яких перемовин із Росією питання, які зачіпають ЄС чи Північноатлантичний альянс, не розглядатимуться без участі європейських партнерів.

"Сполучені Штати та українці підготували новий робочий документ. У цьому оновленому плані вилучено всі пункти, що стосуються Європейського Союзу. Так само прибрано все, що пов’язано з НАТО", — наголосив Кошта. 

Коментуючи теми, які стосуються можливих територіальних поступок Україні, глава Євроради підкреслив: якщо світ дозволить великій державі силою змінювати кордони сусідніх країн, це створить "надзвичайно небезпечний прецедент для всієї міжнародної системи".

Нагадаємо, що 23 листопада у Женеві відбулася зустріч делегацій України, США та європейських країн. Сторони обговорили попередній 28-пунктовий план завершення війни. Після консультацій у Вашингтоні заявили, що учасникам вдалося сформувати "оновлену та покращену рамкову мирну угоду".

Президент Володимир Зеленський також підтвердив, що після женевських переговорів у проєкті відбулися суттєві зміни. За його словами, документ, який може стати основою майбутнього мирного процесу, значно переробили та уточнили. 

У Москві тим часом повідомили, що отримали "параметри" женевських пропозицій. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретні "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень з українського врегулювання" нібито мають бути визначені в ході подальших перемовин.

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін розпочав нову хвилю інформаційного тиску, мета якої — зруйнувати довіру між Україною, Сполученими Штатами та країнами Європи. Путін активно звинувачує Захід у "небажанні миру", намагаючись посіяти розбіжності між союзниками та ускладнити переговорний процес, заявив експерт-міжнародник Богдан Ференс.



