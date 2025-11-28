logo

Из плана США по Украине убрали два критических пункта: раскрыты важные детали
НОВОСТИ

Из плана США по Украине убрали два критических пункта: раскрыты важные детали

В Женеве 23 ноября прошли трехсторонние переговоры Украины, США и Европы, посвященные анализу 28 пунктов мирного плана

28 ноября 2025, 12:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Соединенные Штаты и Украина согласились убрать из мирного проекта все положения, относящиеся к Европейскому Союзу и НАТО. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявил президент Европейского совета Антониу Кошта.

Из плана США по Украине убрали два критических пункта: раскрыты важные детали

Фото: из открытых источников

По его словам, Вашингтон заверил Брюссель, что во время каких-либо переговоров с Россией вопросы, затрагивающие ЕС или Североатлантический альянс, не будут рассматриваться без участия европейских партнеров.

Соединенные Штаты и украинцы подготовили новый рабочий документ. В этом обновленном плане изъяты все пункты, относящиеся к Европейскому Союзу. Также убрано все, что связано с НАТО", — подчеркнул Кошта.

Комментируя темы, касающиеся возможных территориальных уступок Украине, глава Евросовета подчеркнул: если мир позволит великому государству силой изменять границы соседних стран, это создаст "чрезвычайно опасный прецедент для всей международной системы".

Напомним, что 23 ноября в Женеве прошла встреча делегаций Украины, США и европейских стран. Стороны обсудили предварительный 28-пунктовый план завершения войны. После консультаций в Вашингтоне заявили, что участникам удалось сформировать "обновленное и улучшенное рамочное мирное соглашение".

Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что после женевских переговоров в проекте произошли значительные изменения. По его словам, документ, который может стать основой предстоящего мирного процесса, был значительно переработан и уточнен.

В Москве в это время сообщили, что получили "параметры" женевских предложений. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретные "нюансы" по "международному признанию решений по украинскому урегулированию" якобы должны быть определены в ходе дальнейших переговоров.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин приступил к новой волне информационного давления, цель которой — разрушить доверие между Украиной, Соединенными Штатами и странами Европы. Путин активно обвиняет Запад в "нежелании мира", пытаясь посеять разногласия между союзниками и усложнить переговорный процесс, заявил эксперт-международник Богдан Ференс.



