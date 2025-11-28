logo_ukra

Путін вигадав нову цинічну тактику для продовження вбивств українців: деталі
Путін вигадав нову цинічну тактику для продовження вбивств українців: деталі

Тиск на партнерів — звична тактика Трампа, яку він використовує навіть проти союзників, застосовуючи тарифні та економічні важелі

28 листопада 2025, 12:30
Автор:
Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін розпочав нову хвилю інформаційного тиску, мета якої — зруйнувати довіру між Україною, Сполученими Штатами та країнами Європи. Путін активно звинувачує Захід у "небажанні миру", намагаючись посіяти розбіжності між союзниками та ускладнити переговорний процес, заявив експерт-міжнародник Богдан Ференс.

Путін вигадав нову цинічну тактику для продовження вбивств українців: деталі

Фото: з відкритих джерел

На його думку, хоча заяви Дональда Трампа часто суперечливі та змінюються, головна ідея залишається чіткою — знайти спосіб завершити російську агресію.

"З різними етапами, коли все змінюється подекуди досить швидко і досить кардинально у навіть тих заявах, які подекуди різносторонньо звучать від Трампа, але зокрема він ще не полишив оцю ключову ідею все ж таки знайти варіант завершення російської війни", — пояснив Ференс. 

Він також зазначив, що використання тиску щодо партнерів є характерною рисою політичного стилю Трампа. Той нерідко застосовує тарифні та економічні інструменти навіть щодо союзників, і для України, яка значною мірою залежить від американської допомоги, це створює додаткові ризики та обмеження. 

За словами експерта, запропоновані США напрацювання поки що не мають вигляду фінального документа — це лише базові обриси майбутніх домовленостей. У різних версіях згадується то 28 пунктів, то інша кількість, але чимало позицій залишаються надзвичайно делікатними. 

"Це все ж таки контури, дійсно багато чутливих складних питань, складних питань, зокрема в контексті територіальних насамперед", — наголосив він. 

Ференс підкреслив, що Росія паралельно намагається підірвати єдність України, США та Європи, просуваючи наративи про те, що Захід нібито "не хоче миру". За його словами, Кремль свідомо використовує інформаційні маніпуляції, щоб послабити тристоронню взаємодію та ускладнити позицію України на переговорах. Саме тому, зазначив експерт, важливо не лише працювати над мирними домовленостями, а й активно протидіяти інформаційним атакам РФ.

Як вже писали "Коментарі", військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі КИЇВ24 висловив занепокоєння щодо потенційних ризиків для України у разі підписання мирної угоди за американськими умовами.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
