Война в Украине станет более жесткой: разоблачен новый циничный план Путина

Российский диктатор Владимир Путин приступил к новой волне информационного давления, цель которой — разрушить доверие между Украиной, Соединенными Штатами и странами Европы. Путин активно обвиняет Запад в "нежелании мира", пытаясь посеять разногласия между союзниками и усложнить переговорный процесс, заявил эксперт-международник Богдан Ференс.

Фото: из открытых источников

По его мнению, хотя заявления Дональда Трампа зачастую противоречивы и изменяются, главная идея остается четкой – найти способ завершить российскую агрессию.

"С разными этапами, когда все меняется иногда довольно быстро и кардинально в даже тех заявлениях, которые иногда разносторонне звучат от Трампа, но в частности он еще не оставил эту ключевую идею все же найти вариант завершения российской войны", — пояснил Ференс.

Он также отметил, что использование давления по отношению к партнерам является характерной чертой политического стиля Трампа. Тот нередко применяет тарифные и экономические инструменты даже для союзников, и для Украины, которая в значительной степени зависит от американской помощи, это создает дополнительные риски и ограничения.

По словам эксперта, предложенные США наработки пока не выглядят как финальный документ — это лишь базовые очертания будущих договоренностей. В разных версиях упоминается то 28 пунктов, то другое количество, но многие позиции остаются чрезвычайно щепетильными.

"Это все же контуры, действительно много чувствительных сложных вопросов, сложных вопросов, в частности в контексте территориальных прежде всего", — подчеркнул он.

Ференс подчеркнул, что Россия параллельно пытается подорвать единство Украины, США и Европы, продвигая нарративы о том, что Запад якобы "не хочет мира". По его словам, Кремль намеренно использует информационные манипуляции, чтобы ослабить трехстороннее взаимодействие и усложнить позицию Украины на переговорах. Именно поэтому, отметил эксперт, важно не только работать над мирными договоренностями, но активно противодействовать информационным атакам РФ.

