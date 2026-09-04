На Лиманському напрямку російські загарбники продовжують використовувати тактику просування малими групами, накопичуючи сили для майбутнього удару. Як повідомили у 63-й окремій механізованій бригаді ЗСУ, наразі суттєвих змін у поведінці противника не зафіксовано, проте українські захисники очікують активізації бойових дій із приходом осінньо-зимових холодів. Такий сценарій є звичним для окупаційного угруповання, яке зазвичай посилює тиск під час погіршення погодних умов.

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"По великому рахунку, не можу сказати, щоб щось змінилося, — описав стан справ на фронті начальник відділення комунікацій 63 ОМБр капітан Ростислав Ящишин із позивним "Форель". — Так, продовжується інфільтрація, так, продовжується наше постійне полювання і за їхньою технікою, і за особовим складом".

Речник підрозділу зауважив, що командування армії країни-агресорки зараз намагається берегти важке озброєння, тому кількість задіяної бронетехніки на полі бою залишається помірною. Натомість дефіциту в живій силі росіяни не відчувають через постійний приплив нових резервів.

Він уточнив, що кількість бронетехніки з боку росіян продовжує бути порівняно невисокою, однак особового складу загарбникам вистачає: 25-та армія Росії регулярно отримує поповнення. Водночас рівень підготовки російських бійців речник оцінив як невисокий.

Сили оборони України на цій ділянці фронту повністю контролюють переміщення ворога та вживають усіх необхідних контрзаходів для зриву планів загарбників щодо прориву оборонних ліній.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Кирило Буданов виступив категорично проти спільних адміністрацій на Донбасі.