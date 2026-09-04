Зеленського від цього відмовляють: «Це був би трофей для Москви»

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю авторитетному виданню The New York Times розповів про залаштунки зимових дипломатичних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, під час зустрічі з представниками країни-агресорки українська сторона намагалася змінити вектор дискусії та змусити росіян мислити реалістичніше щодо майбутнього врегулювання.

Володимир Зеленський і Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

"Він заявив російській делегації, що їй слід виробити чітке завдання — наприклад, пошук компромісів для післявоєнного управління на Донбасі — і послідовно рухатися до його реалізації", — описують журналісти позицію керівника ОП.

Протягом зими сторони розглядали абсолютно різні, часом екзотичні варіанти розв'язання цієї проблеми. Зокрема, станом на лютий серед обговорюваних сценаріїв фігурували ініціативи нової американської адміністрації та навіть передача контролю третім силам.

"До лютого можливі варіанти включали передачу цієї території приватним військовим компаніям, надання права управління Раді миру Трампа або формування спільних українсько-російських цивільних адміністрацій", — зазначається у матеріалі.

Попри різноманіття пропозицій на столі переговорів, усередині українського керівництва позиція залишалася непохитною. Глава Офісу Президента чітко окреслив червоні лінії для Володимира Зеленського, наголосивши, що будь-який натяк на капітуляцію є неприпустимим.

"Буданов зазначив, що рекомендував президенту Володимиру Зеленському не йти ні на які поступки щодо Донбасу, які дозволили б росії заявити о контролі шляхом підняття свого прапора, — резюмує видання слова посадовця. — Віддати цю територію означало б вручити москві трофей, який її армія виявилася не здатна взяти боєм".

Завдяки такій жорсткій позиції, спроби Кремля нав'язати вигідні для себе умови управління тимчасово окупованим регіоном зазнали фіаско.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін озвучив масштабний фейк про нібито захоплення Святогірська та просування окупаційних військ впритул до Слов'янська, Краматорська й Дружківки.