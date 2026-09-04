Зеленського від цього відмовляють: «Це був би трофей для Москви»

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Недилько Ксения
Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов в інтерв'ю авторитетному виданню The New York Times розповів про залаштунки зимових дипломатичних перемовин в Абу-Дабі. За його словами, під час зустрічі з представниками країни-агресорки українська сторона намагалася змінити вектор дискусії та змусити росіян мислити реалістичніше щодо майбутнього врегулювання.
Володимир Зеленський і Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел
Протягом зими сторони розглядали абсолютно різні, часом екзотичні варіанти розв'язання цієї проблеми. Зокрема, станом на лютий серед обговорюваних сценаріїв фігурували ініціативи нової американської адміністрації та навіть передача контролю третім силам.
Попри різноманіття пропозицій на столі переговорів, усередині українського керівництва позиція залишалася непохитною. Глава Офісу Президента чітко окреслив червоні лінії для Володимира Зеленського, наголосивши, що будь-який натяк на капітуляцію є неприпустимим.
Завдяки такій жорсткій позиції, спроби Кремля нав'язати вигідні для себе умови управління тимчасово окупованим регіоном зазнали фіаско.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін озвучив масштабний фейк про нібито захоплення Святогірська та просування окупаційних військ впритул до Слов'янська, Краматорська й Дружківки.