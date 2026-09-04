Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в интервью авторитетному изданию The New York Times рассказал о закулисье зимних дипломатических переговоров в Абу-Даби. По его словам, во время встречи с представителями страны-агрессорки украинская сторона пыталась изменить вектор дискуссии и заставить россиян мыслить более реалистично по поводу будущего урегулирования.

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

"Он заявил российской делегации, что ей следует выработать четкую задачу – например, поиск компромиссов для послевоенного управления на Донбассе – и последовательно двигаться к его реализации", – описывают журналисты позицию руководителя ОП.

В течение зимы стороны рассматривали совершенно разные, подчас экзотические варианты решения этой проблемы. В частности, на февраль среди обсуждаемых сценариев фигурировали инициативы новой американской администрации и даже передача контроля третьим силам.

"До февраля возможные варианты включали передачу этой территории частным военным компаниям, предоставление права управления Совету мира Трампа или формирование общих украинско-российских гражданских администраций", — отмечается в материале.

Несмотря на разнообразие предложений на столе переговоров, внутри украинского руководства позиция оставалась непоколебимой. Глава Офиса Президента четко очертил красные линии для Владимира Зеленского, подчеркнув, что любой намек на капитуляцию недопустим.

"Буданов отметил, что рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не идти ни на какие уступки в отношении Донбасса, которые позволили бы России заявить о контроле путем поднятия своего флага, — резюмирует издание слова чиновника. — Отдать эту территорию значило бы вручить Москве трофей, который ее армия оказалась не способна взять боем".

Благодаря такой жесткой позиции, попытки Кремля навязать выгодные для себя условия управления временно оккупированным регионом потерпели фиаско.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский диктатор Владимир Путин озвучил масштабный фейк о якобы захвате Святогорска и продвижении оккупационных войск вплотную к Славянску, Краматорску и Дружковке.