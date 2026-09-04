С наступлением холодов станет еще страшнее: что прогнозируют военные

На Лиманском направлении российские захватчики продолжают использовать тактику продвижения по малым группам, накапливая силы для предстоящего удара. Как сообщили в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, существенных изменений в поведении противника не зафиксировано, однако украинские защитники ожидают активизации боевых действий с приходом осенне-зимних холодов. Такой сценарий привычен для оккупационной группировки, которая обычно усиливает давление при ухудшении погодных условий.

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"По большому счету не могу сказать, чтобы что-то изменилось, — описал положение дел на фронте начальник отделения коммуникаций 63 ОМБр капитан Ростислав Ящишин с позывным "Форель". — Да, продолжается инфильтрация, да, продолжается наша постоянная охота и за их техникой, и за личным составом".

Представитель подразделения отметил, что командование армии страны-агрессорки сейчас пытается беречь тяжелое вооружение, поэтому количество задействованной бронетехники на поле боя остается умеренным. Дефицита в живой силе россияне не испытывают из-за постоянного притока новых резервов.

Он уточнил, что количество бронетехники со стороны россиян продолжает быть сравнительно невысоким, однако личного состава захватчикам хватает: 25-я армия России регулярно получает пополнение. В то же время уровень подготовки российских бойцов спикер оценил как невысокий.

Силы обороны Украины на этом участке фронта полностью контролируют перемещение врага и принимают все необходимые контрмеры для срыва планов захватчиков по прорыву оборонных линий.

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