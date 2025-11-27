З мирного плану США видалили важливий для України пункт

Під час переговорів у Женеві щодо узгодження пунктів американського мирного плану для завершення війни Росії проти України зі стартового документа зник один із найбільш дискусійних елементів. Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що з нього видалили пункт про "повну амністію".

Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел

Ольга Стефанішина в інтерв’ю DW розповіла, що у попередній редакції мирного плану містилися формулювання, які могли бути інтерпретовані по-різному. Одне з них стосувалося амністії. За її словами, цей пункт був критично суперечливим і безпосередньо зачіпав тему справедливості, тому його вирішили виключити з мирного плану.

"Було багато спекуляцій щодо питання амністії, і я можу однозначно сказати, що воно не входить до цих 19 пунктів… Цього пункту немає, тому що він є надзвичайно суперечливим і стосується питання справедливості", — сказала Стефанішина.

Як пояснила Стефанішина, під час роботи над документом російська сторона намагалася включити у текст формулювання, які могли б дозволяти подвійне або хибне трактування окремих пунктів. Подібні спроби українська делегація активно відхиляла.

Попри скорочення документа з 28 до 19 пунктів, робота над мирним планом не завершена. Крім української делегації, яка готується до подальших консультацій, у Москві, важливу роль відіграє спеціальний посланець США Дрісколл. Стефанішина описала його як людину з "дуже правильним моральним компасом".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що мирний план США мав ще два таємних пункти.

Також "Коментарі" писали про три пункти мирного плану, де Україна та США не досягли згоди.