Из мирного плана США удалили важный для Украины пункт
commentss НОВОСТИ Все новости

Из мирного плана США удалили важный для Украины пункт

Из мирного плана США изъяли противоречивый пункт о "полной амнистии". Посол Украины в США Ольга Стефанишина объяснила причины.

27 ноября 2025, 21:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В ходе переговоров в Женеве о согласовании пунктов американского мирного плана для завершения войны России против Украины из стартового документа исчез один из самых дискуссионных элементов. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что из него удалили пункт о "полной амнистии".

Из мирного плана США удалили важный для Украины пункт

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Ольга Стефанишина в интервью DW рассказала, что в предыдущей редакции мирного плана содержались формулировки, которые могли быть интерпретированы по-разному. Одна из них касалась амнистии. По ее словам, этот пункт был критически противоречивым и напрямую затрагивал тему справедливости, поэтому его решили исключить из мирного плана.

"Было много спекуляций по вопросу амнистии, и я могу однозначно сказать, что он не входит в эти 19 пунктов… Этого пункта нет, потому что он чрезвычайно противоречив и касается вопроса справедливости", — сказала Стефанишина.

Как пояснила Стефанишина, во время работы над документом российская сторона пыталась включить в текст формулировки, которые могли бы разрешать двойную или ложную трактовку отдельных пунктов. Подобные попытки украинская делегация активно отвергала.

Несмотря на сокращение документа с 28 до 19 пунктов, работа над мирным планом не завершена. Помимо украинской делегации, которая готовится к дальнейшим консультациям, немаловажную роль играет специальный посланник США Дрисколл в Москве. Стефанишина описала его как человека с "очень правильным нравственным компасом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мирный план США имел еще два тайных пункта.

Также "Комментарии" писали о трех пунктах мирного плана, где Украина и США не достигли согласия.



Источник: https://www.dw.com/en/ukraine-updates-eu-calls-for-more-russia-sanctions/live-74899120#liveblog-post-74899122
