Z-канали почали різко критикувати війну і Путіна: через що панікують росіяни

Ткачова Марія
У російському інформаційному просторі дедалі частіше з’являються публікації, які свідчать про зростання критики війни проти України навіть серед так званих Z-каналів.
Росіяни панікують через втрати армії Росії
Зокрема, окремі автори відкрито говорять про значні втрати російської армії та ставлять під сумнів ефективність військового керівництва.
У таких публікаціях наводяться твердження про великі масштаби втрат, а також описується інтенсивне застосування безпілотників українськими підрозділами, що суттєво впливає на хід бойових дій.
Деякі автори використовують емоційно різку лексику, порівнюючи ситуацію на фронті з масовими втратами, що свідчить про зміну тональності навіть серед прихильників війни.
Водночас у цих же повідомленнях звучить критика російської влади, яку звинувачують у неспроможності адаптуватися до сучасних умов війни та змінювати тактику.
Попри це, у більшості подібних публікацій відсутні заклики до припинення бойових дій. Натомість риторика зводиться до пошуку винних у невдачах та обговорення проблем усередині системи.
Експерти зазначають, що така зміна інформаційного поля може свідчити про зростання напруги в російському суспільстві та поступове руйнування єдиної пропагандистської лінії.