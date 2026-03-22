Z-канали почали різко критикувати війну і Путіна: через що панікують росіяни

У російському інформаційному просторі дедалі частіше з’являються публікації, які свідчать про зростання критики війни проти України навіть серед так званих Z-каналів.

Росіяни панікують через втрати армії Росії

Зокрема, окремі автори відкрито говорять про значні втрати російської армії та ставлять під сумнів ефективність військового керівництва.

У таких публікаціях наводяться твердження про великі масштаби втрат, а також описується інтенсивне застосування безпілотників українськими підрозділами, що суттєво впливає на хід бойових дій.

Деякі автори використовують емоційно різку лексику, порівнюючи ситуацію на фронті з масовими втратами, що свідчить про зміну тональності навіть серед прихильників війни.

Водночас у цих же повідомленнях звучить критика російської влади, яку звинувачують у неспроможності адаптуватися до сучасних умов війни та змінювати тактику.

Попри це, у більшості подібних публікацій відсутні заклики до припинення бойових дій. Натомість риторика зводиться до пошуку винних у невдачах та обговорення проблем усередині системи.

Експерти зазначають, що така зміна інформаційного поля може свідчити про зростання напруги в російському суспільстві та поступове руйнування єдиної пропагандистської лінії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії наприкінці 2025 року — на початку 2026 року зафіксовано нове зростання інтересу до теми еміграції. Про це повідомляє видання "Верстка", яке проаналізувало статистику пошукових запитів у Google Trends.

Журналісти дослідили динаміку запитів "як виїхати з Росії" та "виїхати з Росії" за останні кілька років. Найвищий рівень інтересу було зафіксовано у січні 2023 року — тоді показник досяг 100 балів. Експерти пов’язують цей пік із наслідками оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року, що викликало хвилю паніки та масового пошуку можливостей залишити країну.

