Росіяни масово шукають, як виїхати з країни

Ткачова Марія
У Росії наприкінці 2025 року — на початку 2026 року зафіксовано нове зростання інтересу до теми еміграції. Про це повідомляє видання "Верстка", яке проаналізувало статистику пошукових запитів у Google Trends.
Еміграція з Росії через мобілізацію
Журналісти дослідили динаміку запитів "як виїхати з Росії" та "виїхати з Росії" за останні кілька років. Найвищий рівень інтересу було зафіксовано у січні 2023 року — тоді показник досяг 100 балів.
Експерти пов’язують цей пік із наслідками оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року, що викликало хвилю паніки та масового пошуку можливостей залишити країну.
Після цього інтерес до еміграції поступово знижувався і досяг мінімуму на початку 2025 року. Зокрема, у лютому 2025-го рівень запитів опустився до 31 бала.
Однак уже наприкінці 2025 року ситуація почала змінюватися. Кількість пошукових запитів знову пішла вгору, сформувавши новий висхідний тренд.
Так, у січні 2026 року інтерес до теми зріс до 75 балів, а попередні дані за березень показують подальше зростання — до приблизно 88 балів.
Це може свідчити про посилення тривожних настроїв у російському суспільстві та зростання бажання покинути країну на тлі війни, економічних проблем та внутрішньої нестабільності.