Росіяни масово шукають, як виїхати з країни

У Росії знову зростає інтерес до еміграції — кількість запитів про виїзд із країни різко пішла вгору

22 березня 2026, 16:24
Ткачова Марія

У Росії наприкінці 2025 року — на початку 2026 року зафіксовано нове зростання інтересу до теми еміграції. Про це повідомляє видання "Верстка", яке проаналізувало статистику пошукових запитів у Google Trends.

Еміграція з Росії через мобілізацію

Журналісти дослідили динаміку запитів "як виїхати з Росії" та "виїхати з Росії" за останні кілька років. Найвищий рівень інтересу було зафіксовано у січні 2023 року — тоді показник досяг 100 балів.

Експерти пов’язують цей пік із наслідками оголошення часткової мобілізації у вересні 2022 року, що викликало хвилю паніки та масового пошуку можливостей залишити країну.

Після цього інтерес до еміграції поступово знижувався і досяг мінімуму на початку 2025 року. Зокрема, у лютому 2025-го рівень запитів опустився до 31 бала.

Однак уже наприкінці 2025 року ситуація почала змінюватися. Кількість пошукових запитів знову пішла вгору, сформувавши новий висхідний тренд.

Так, у січні 2026 року інтерес до теми зріс до 75 балів, а попередні дані за березень показують подальше зростання — до приблизно 88 балів.

Це може свідчити про посилення тривожних настроїв у російському суспільстві та зростання бажання покинути країну на тлі війни, економічних проблем та внутрішньої нестабільності.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Україна більше не відправлятиме військовослужбовців на базову загальновійськову підготовку за кордон. Відтепер навчання новобранців буде повністю зосереджене на території країни.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін. За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що інструктори західних країн не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає реаліям сучасної війни в Україні.



Джерело: https://gordonua.com/news/worldnews/rossijane-stali-massovo-iskat-kak-uekhat-iz-strany--1776875.html
