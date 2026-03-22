Генштаб змінює систему БЗВП: що відомо
Генштаб змінює систему БЗВП: що відомо

Україна змінює підхід до підготовки військових — базове навчання повністю переносять всередину країни

22 березня 2026, 16:16
Ткачова Марія

Україна більше не відправлятиме військовослужбовців на базову загальновійськову підготовку за кордон. Відтепер навчання новобранців буде повністю зосереджене на території країни.

БЗВП для українських військових буде лише в Україні

Про це повідомив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін.

За його словами, таке рішення пов’язане з тим, що інструктори західних країн не завжди мають актуальний бойовий досвід, який відповідає реаліям сучасної війни в Україні.

Він зазначив, що підготовка за кордоном часто не враховує специфіку бойових дій, з якими стикаються українські військові на фронті. Зокрема, мова йде про інтенсивне використання дронів, артилерії, новітніх технологій та особливості позиційної війни.

Водночас у Генеральному штабі наголошують, що Україна продовжує співпрацю з партнерами у сфері підготовки військових, однак змінює формат цієї взаємодії.

Зокрема, Велика Британія запропонувала перенести навчання безпосередньо в Україну та зосередити його у спеціалізованих центрах, щоб уникнути розпорошення ресурсів і підвищити ефективність підготовки.

Таким чином, акцент робитиметься на практичних навичках, максимально наближених до умов реального бою.

Нинішня програма базової підготовки вже адаптована до сучасних викликів війни. Вона передбачає не лише теоретичну підготовку, а й відпрацювання практичних дій у бойових умовах.

Також рекрути забезпечуються необхідним спорядженням і отримують грошове забезпечення під час проходження навчання.

У Генштабі підкреслюють, що головна мета змін — підвищити ефективність підготовки військових та зробити її максимально відповідною до реальних умов війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська нарощують сили на Гуляйпільському напрямку, перекидаючи підрозділи морської піхоти та додаткову техніку.



Джерело: https://www.rbc.ua/rus/news/viyskovih-bilshe-vidpravlyatimut-bzvp-kordon-1774180496.html
