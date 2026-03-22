Генштаб изменяет систему БЗВП: что известно

Украина больше не будет отправлять военнослужащих на базовую общевоенную подготовку за границу. Теперь обучение новобранцев будет полностью сосредоточено на территории страны.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин.

По его словам, такое решение связано с тем, что у инструкторов западных стран не всегда есть актуальный боевой опыт, отвечающий реалиям современной войны в Украине.

Он отметил, что подготовка за границей часто не учитывает специфику боевых действий, с которыми сталкиваются украинские военные на фронте. В частности, речь идет об интенсивном использовании дронов, артиллерии, новейших технологий и особенностях позиционной войны.

В то же время, в Генеральном штабе подчеркивают, что Украина продолжает сотрудничество с партнерами в сфере подготовки военных, однако изменяет формат этого взаимодействия.

В частности, Великобритания предложила перенести обучение непосредственно в Украину и сосредоточить его в специализированных центрах во избежание распыления ресурсов и повысить эффективность подготовки.

Таким образом, упор будет делаться на практических навыках, максимально приближенных к условиям реального боя.

Нынешняя программа базовой подготовки уже приспособлена к современным вызовам войны. Она предполагает не только теоретическую подготовку, но и отработку практических действий в боевых условиях.

Также рекруты обеспечиваются необходимым снаряжением и получают денежное довольствие во время прохождения обучения.

В Генштабе подчеркивают, что главная цель перемен — повысить эффективность подготовки военных и сделать ее максимально соответствующей реальным условиям войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска наращивают силы на Гуляйпольском направлении, опрокидывая подразделения морской пехоты и дополнительную технику.