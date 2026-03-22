Россияне массово ищут, как уехать из страны

Ткачова Марія
В России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.
Эмиграция из России из-за мобилизации
Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов.
Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну.
После этого интерес к эмиграции постепенно снижался и достиг минимума в начале 2025 года. В частности, в феврале 2025-го уровень запросов опустился до 31 балла.
Однако уже в конце 2025 года ситуация стала меняться. Количество поисковых запросов снова пошло вверх, сформировав новый восходящий тренд.
Так, в январе 2026 года интерес к теме возрос до 75 баллов, а предварительные данные за март показывают дальнейший рост до примерно 88 баллов.
Это может свидетельствовать об усилении тревожных настроений в российском обществе и росте желания покинуть страну на фоне войны, экономических проблем и внутренней нестабильности.