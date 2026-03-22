Z-каналы начали резко критиковать войну и Путина: из-за чего паникуют россияне

В российском информационном пространстве все чаще появляются публикации, свидетельствующие о росте критики войны против Украины даже среди так называемых Z-каналов.

Россияне паникуют из-за потерь армии России

В частности, отдельные авторы открыто говорят о значительных потерях русской армии и подвергают сомнению эффективность военного руководства.

В таких публикациях приводятся утверждения о больших масштабах потерь, а также описывается интенсивное применение беспилотников украинскими подразделениями, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

Некоторые авторы используют эмоционально резкую лексику, сравнивая ситуацию на фронте с массовыми потерями, что свидетельствует об изменении тональности даже среди приверженцев войны.

В то же время в этих же сообщениях звучит критика российских властей, обвиняемых в неспособности адаптироваться к современным условиям войны и изменять тактику.

Несмотря на это, в большинстве подобных публикаций нет призывов к прекращению боевых действий. В то же время риторика сводится к поиску виновных в неудачах и обсуждении проблем внутри системы.

Эксперты отмечают, что такое изменение информационного поля может свидетельствовать о росте напряжения в российском обществе и постепенном разрушении единой пропагандистской линии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.

Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов. Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну.

