Ткачова Марія
В российском информационном пространстве все чаще появляются публикации, свидетельствующие о росте критики войны против Украины даже среди так называемых Z-каналов.
Россияне паникуют из-за потерь армии России
В частности, отдельные авторы открыто говорят о значительных потерях русской армии и подвергают сомнению эффективность военного руководства.
В таких публикациях приводятся утверждения о больших масштабах потерь, а также описывается интенсивное применение беспилотников украинскими подразделениями, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий.
Некоторые авторы используют эмоционально резкую лексику, сравнивая ситуацию на фронте с массовыми потерями, что свидетельствует об изменении тональности даже среди приверженцев войны.
В то же время в этих же сообщениях звучит критика российских властей, обвиняемых в неспособности адаптироваться к современным условиям войны и изменять тактику.
Несмотря на это, в большинстве подобных публикаций нет призывов к прекращению боевых действий. В то же время риторика сводится к поиску виновных в неудачах и обсуждении проблем внутри системы.
Эксперты отмечают, что такое изменение информационного поля может свидетельствовать о росте напряжения в российском обществе и постепенном разрушении единой пропагандистской линии.