logo

BTC/USD

68719

ETH/USD

2079.44

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Z-каналы начали резко критиковать войну и Путина: из-за чего паникуют россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Z-каналы начали резко критиковать войну и Путина: из-за чего паникуют россияне

В российских Z-каналах появляется все более жесткая критика войны и командования

22 марта 2026, 16:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В российском информационном пространстве все чаще появляются публикации, свидетельствующие о росте критики войны против Украины даже среди так называемых Z-каналов.

Россияне паникуют из-за потерь армии России

В частности, отдельные авторы открыто говорят о значительных потерях русской армии и подвергают сомнению эффективность военного руководства.

В таких публикациях приводятся утверждения о больших масштабах потерь, а также описывается интенсивное применение беспилотников украинскими подразделениями, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

Некоторые авторы используют эмоционально резкую лексику, сравнивая ситуацию на фронте с массовыми потерями, что свидетельствует об изменении тональности даже среди приверженцев войны.

В то же время в этих же сообщениях звучит критика российских властей, обвиняемых в неспособности адаптироваться к современным условиям войны и изменять тактику.

Несмотря на это, в большинстве подобных публикаций нет призывов к прекращению боевых действий. В то же время риторика сводится к поиску виновных в неудачах и обсуждении проблем внутри системы.

Эксперты отмечают, что такое изменение информационного поля может свидетельствовать о росте напряжения в российском обществе и постепенном разрушении единой пропагандистской линии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в России в конце 2025 года — начале 2026 года зафиксирован новый рост интереса к теме эмиграции. Об этом сообщает издание "Верстка", проанализировавшее статистику поисковых запросов в Google Trends.
Журналисты исследовали динамику запросов "как уехать из России" и "выехать из России" за последние несколько лет. Самый высокий уровень интереса был зафиксирован в январе 2023 года – тогда показатель достиг 100 баллов. Эксперты связывают этот пик с последствиями объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года, что вызвало волну паники и поиск возможностей покинуть страну.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus
Теги:

Новости

Все новости