З цього сміється Путін: що робить Захід у війні в Україні

Росія на чолі з Володимиром Путіним продовжує масовані атаки по Україні, знищуючи енергетичну та цивільну інфраструктуру. Водночас, як заявив президент Володимир Зеленський, світ досі не продемонстрував належної реакції на зростання масштабів російської агресії.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час відеозвернення заявив, що відсутність рішучої відповіді з боку міжнародної спільноти лише підштовхує Кремль до нових злочинів. За його словами, Захід слабко відреагував на масовану атаку РФ по Україні 5 жовтня.

"На жаль, немає достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається. На постійне збільшення масштабу і нахабності ударів. І саме тому Путін це робить — він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь", — сказав президент.

Зеленський пояснив, що Москва не лише відмовляється від будь-яких пропозицій щодо припинення війни, але й свідомо нарощує темпи ударів по критичній інфраструктурі України напередодні зими. За його словами, Росія активно використовує у виробництві ракет і дронів компоненти іноземного походження, які продовжують потрапляти до країни-агресора через обхідні схеми.

"Кожна російська ракета, кожен ударний дрон — це також і компоненти, які постачаються в Росію. І досі із країн Заходу, із різних держав поруч із Росією. На четвертому році повномасштабної війни це виглядає як диво — чути, що хтось начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів", — сказав Зеленський.

За його словами, лише в одній ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва, більшість з яких є критичними для її роботи. А близько 500 дронів, які Росія застосувала лише за ніч на 5 жовтня, містять понад 100 тисяч таких компонентів. Серед постачальників опинилися компанії зі США, Китаю, Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Південної Кореї та Нідерландів.

Як зауважив Зеленський, Україна наполягає, що постачання технологій, мікрочипів і деталей подвійного призначення в Росію має бути повністю припинено. Зеленський анонсував зустріч санкційних координаторів країн "Великої сімки", на якій Київ представить свої пропозиції щодо нових обмежень і посилення контролю за експортом.

"Потрібні рішення. Ми готуємо наші нові санкції проти тих, хто працює на Росію зараз — на її війну і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час", — сказав президент.

На думку Зеленського, лише жорстка, спільна та послідовна позиція партнерів може змусити Путіна зупинити агресію.

