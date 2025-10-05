logo

Над этим смеется Путин: что делает Запад в войне в Украине
Над этим смеется Путин: что делает Запад в войне в Украине

Президент Зеленский заявил, что Путин "смеется с Запада" из-за отсутствия решительной реакции на новые удары России по Украине.

5 октября 2025, 17:50
Автор:
Slava Kot

Россия во главе с Владимиром Путиным продолжает массированные атаки по Украине, уничтожая энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В то же время, как заявил президент Владимир Зеленский, мир до сих пор не продемонстрировал должной реакции на рост масштабов российской агрессии.

Над этим смеется Путин: что делает Запад в войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что отсутствие решительного ответа со стороны международного сообщества подталкивает Кремль к новым преступлениям. По его словам, Запад слабо отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 5 октября.

"К сожалению, нет достойной сильной реакции мира на все происходящее. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. И именно поэтому Путин это делает — он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что Москва не только отказывается от каких-либо предложений по прекращению войны, но и сознательно наращивает темпы ударов по критической инфраструктуре Украины в преддверии зимы. По его словам, Россия активно использует в производстве ракет и дронов компоненты иностранного происхождения, которые продолжают попадать в страну-агрессор через обходные схемы.

"Каждая российская ракета, каждый ударный дрон — это также и компоненты, которые поставляются в Россию. До сих пор из стран Запада, из разных государств рядом с Россией. На четвертом году полномасштабной войны это выглядит как чудо — слышать, что кто-то вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов", — сказал Зеленский.

По его словам, только в одной ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, большинство из которых являются критическими для ее работы. А около 500 дронов, которые Россия применила только за ночь на 5 октября, содержат более 100 тысяч таких компонентов. Среди поставщиков оказались компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Нидерландов.

Как отметил Зеленский, Украина настаивает, что поставки технологий, микрочипов и деталей двойного назначения в Россию должны быть полностью прекращены. Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов стран "Большой семерки", на которой Киев представит свои предложения по новым ограничениям и усилению контроля за экспортом.

"Нужны решения. Мы готовим наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас – на ее войну и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время", – сказал президент.

По мнению Зеленского, только жесткая, общая и последовательная позиция партнеров может вынудить Путина остановить агрессию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на атаку РФ 5 октября.

Также "Комментарии" писали, что Путин пригрозил США из-за возможности поставки Украине ракет Tomahawk.



