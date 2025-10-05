Над этим смеется Путин: что делает Запад в войне в Украине

Россия во главе с Владимиром Путиным продолжает массированные атаки по Украине, уничтожая энергетическую и гражданскую инфраструктуру. В то же время, как заявил президент Владимир Зеленский, мир до сих пор не продемонстрировал должной реакции на рост масштабов российской агрессии.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время видеообращения заявил, что отсутствие решительного ответа со стороны международного сообщества подталкивает Кремль к новым преступлениям. По его словам, Запад слабо отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 5 октября.

"К сожалению, нет достойной сильной реакции мира на все происходящее. На постоянное увеличение масштаба и наглости ударов. И именно поэтому Путин это делает — он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий", — сказал президент.

Зеленский объяснил, что Москва не только отказывается от каких-либо предложений по прекращению войны, но и сознательно наращивает темпы ударов по критической инфраструктуре Украины в преддверии зимы. По его словам, Россия активно использует в производстве ракет и дронов компоненты иностранного происхождения, которые продолжают попадать в страну-агрессор через обходные схемы.

"Каждая российская ракета, каждый ударный дрон — это также и компоненты, которые поставляются в Россию. До сих пор из стран Запада, из разных государств рядом с Россией. На четвертом году полномасштабной войны это выглядит как чудо — слышать, что кто-то вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов", — сказал Зеленский.

По его словам, только в одной ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства, большинство из которых являются критическими для ее работы. А около 500 дронов, которые Россия применила только за ночь на 5 октября, содержат более 100 тысяч таких компонентов. Среди поставщиков оказались компании из США, Китая, Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Нидерландов.

Как отметил Зеленский, Украина настаивает, что поставки технологий, микрочипов и деталей двойного назначения в Россию должны быть полностью прекращены. Зеленский анонсировал встречу санкционных координаторов стран "Большой семерки", на которой Киев представит свои предложения по новым ограничениям и усилению контроля за экспортом.

"Нужны решения. Мы готовим наши новые санкции против тех, кто работает на Россию сейчас – на ее войну и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время", – сказал президент.

По мнению Зеленского, только жесткая, общая и последовательная позиция партнеров может вынудить Путина остановить агрессию.

