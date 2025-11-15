З чим КНДР підставляє РФ: Путін розраховував на більше

Цього року Північна Корея більш ніж удвічі урізала постачання снарядів Росії і передавала застарілі, оскільки Пхеньян вичерпав свої запаси. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані української розвідки.

Снаряди КНДР. Фото: з відкритих джерел

Заступник начальника ГУР МОУ Вадим Скібіцький зазначив, постачання мільйонів артилерійських снарядів з Північної Кореї допомогло країну-агресору підтримувати інтенсивність вогню на полі бою в 2024 році, але зараз українська розвідка має факти, що цього року їхня кількість скоротилася більш ніж удвічі, оскільки

Заступник начальника ГУР навів дані про загальний обсяг постачання 6,5 мільйона артилерійських снарядів до Росії з Північної Кореї з 2023 року, яка скористалася можливістю налагодити тісні зв'язки з Кремлем після вторгнення Росії до України.

Він зазначив, що у вересні не було зафіксовано постачання снарядів з Північної Кореї, але деякі були зафіксовані в жовтні, і що приблизно половина снарядів, поставлених Пхеньяном, були настільки старими, що їх потрібно було відправити на заводи в Росії для модернізації.

Скібіцький додав, що Північна Корея розпочала масове виробництво невеликих FPV-дронів з коротким радіусом дії, а також більших безпілотників середнього радіусу дії для атак на полі бою на своїй території, хоча він не вказав масштабів виробництва.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (війни РФ проти України – ред.), щоб розширити виробництво на своїй території", – заявив Скібіцький.

