Операция ГУР перекрыла путь оружию из КНДР для россиян: детали

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило диверсию на Транссибирской магистрали. По ней в Россию, в частности, доставляли оружие из Северной Кореи. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГУР в Telegram.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

В РФ украинские разведчики устроили взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали – ключевой железнодорожной артерии РФ. Этот путь используется для поставки вооружения из Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Речь идет о том, что 13 ноября вблизи населенного пункта Сосновка в Хабаровском крае РФ раздался взрыв, который заблокировал движение грузов по Транссибирской магистрали – важнейшей железнодорожной артерии РФ. Этот путь, по данным разведчиков, используется для поставки оружия и боеприпасов, в том числе полученных с территории КНДР.

"В результате спецоперации Главного управления разведки под откос сошел грузовой поезд, повреждено железнодорожное полотно... Кремлевские спецслужбы в очередной раз демонстрируют свою неспособность обеспечить эффективный контроль даже над наиболее критическими для оккупантов инфраструктурными объектами", — отмечают в ГУР.

В ГУР обращают внимание, что диверсия была спланирована возле города Хабаровск, после проведения разведки взрывчатка с дистанционным контролируемым подрывом была заложена под рельсы. Устройство было приведено в действие, как только приблизился эшелон. В то же время российский пропагандисты сообщали, что в ночь на 14 ноября местные жители длительное время слышали громкий грохот. Сейчас, по данным ГУР, власти РФ пытаются выдать проблему за необходимость проведения ремонтных работ.

