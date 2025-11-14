logo_ukra

Операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян: деталі
НОВИНИ

Операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян: деталі

ГУР спустив з рейок вантажний поїзд на Транссибірській магістралі

14 листопада 2025, 16:11
Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.

Операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян: деталі

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

У РФ українські розвідники влаштували вибух, який заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю – ключовою залізничною артерією РФ. Цей шлях використовується для постачання озброєння із Північної Кореї. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться про те, що 13 листопада поблизу населеного пункту Соснівка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю — найважливішою залізничною артерією РФ. Цей шлях, за даними розвідників, використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема, отриманих з території КНДР.

"В результаті спецоперації Головного управління розвідки під укіс зійшов вантажний поїзд, пошкоджено залізничне полотно... Кремлівські спецслужби вкотре демонструють свою нездатність забезпечити ефективний контроль навіть над найбільш критичними для окупантів інфраструктурними об'єктами", — зазначають у ГУР.

У ГУР звертають увагу, що диверсію було сплановано біля міста Хабаровськ, після проведення розвідки вибухівку з дистанційним контрольованим підривом було закладено під рейки. Пристрій був приведений у дію, як тільки наблизився ешелон. Водночас російські пропагандисти повідомляли, що в ніч проти 14 листопада місцеві жителі тривалий час чули гучний гуркіт. Зараз, за даними ГУР, влада РФ намагається видати проблему за необхідність проведення ремонтних робіт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними Головного управління розвідки Міноборони України , у Росії "не вистачає рук" для збирання ударних безпілотників типу Shahed, якими загарбники атакують Україну.

Вирішити проблему країна-агресор хоче за рахунок Північної Кореї. Вже до кінця цього року РФ планує "імпортувати" з КНДР близько 12 тисяч працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" у Татарстані.




Джерело: https://t.me/DIUkraine/7296
Теги:

Новини

Всі новини