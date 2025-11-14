Операція ГУР перекрила шлях зброї з КНДР для росіян: деталі

Рубрики
Головне управління розвідки Міноборони України влаштувало диверсію на Транссибірській магістралі. Нею до Росії, зокрема, доставляли зброю з Північної Кореї. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ГУР у Telegram.
ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел
У РФ українські розвідники влаштували вибух, який заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю – ключовою залізничною артерією РФ. Цей шлях використовується для постачання озброєння із Північної Кореї. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Йдеться про те, що 13 листопада поблизу населеного пункту Соснівка в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, який заблокував рух вантажів Транссибірською магістраллю — найважливішою залізничною артерією РФ. Цей шлях, за даними розвідників, використовується для постачання зброї та боєприпасів, зокрема, отриманих з території КНДР.
У ГУР звертають увагу, що диверсію було сплановано біля міста Хабаровськ, після проведення розвідки вибухівку з дистанційним контрольованим підривом було закладено під рейки. Пристрій був приведений у дію, як тільки наблизився ешелон. Водночас російські пропагандисти повідомляли, що в ніч проти 14 листопада місцеві жителі тривалий час чули гучний гуркіт. Зараз, за даними ГУР, влада РФ намагається видати проблему за необхідність проведення ремонтних робіт.
Вирішити проблему країна-агресор хоче за рахунок Північної Кореї. Вже до кінця цього року РФ планує "імпортувати" з КНДР близько 12 тисяч працівників для роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга" у Татарстані.