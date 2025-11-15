С чем КНДР подставляет РФ: Путин рассчитывал на большее

В этом году Северная Корея более, чем вдвое урезала поставки снарядов России и передавала устаревшие, поскольку Пхеньян исчерпал свои запасы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные украинской разведки

Снаряды КНДР. Фото: из открытых источников

Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий отметил, поставка миллионов артиллерийских снарядов из Северной Кореи помогла страну-агрессору поддерживать интенсивность огня на поле боя в 2024 году, но сейчас украинская разведка имеет факты, что в этом году их количество сократилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна иссякли.

Заместитель начальника ГУР привел данные об общем объеме поставок 6,5 миллиона артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи с 2023 года, которая воспользовалась возможностью наладить тесные связи с Кремлем после вторжения России в Украину.

Он отметил, что в сентябре не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но некоторые были зафиксированы в октябре, и что примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в России для модернизации.

Скибицкий добавил, что Северная Корея начала массовое производство небольших FPV-дронов с коротким радиусом действия, а также более крупных беспилотников среднего радиуса действия для атак на поле боя на своей территории, хотя он не указал масштабы производства.

"Они учатся, они изучают свой опыт (войны РФ против Украины – ред.), чтобы расширить производство на своей территории", – заявил Скибицкий.

