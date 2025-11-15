С чем КНДР подставляет РФ: Путин рассчитывал на большее

Рубрики
В этом году Северная Корея более, чем вдвое урезала поставки снарядов России и передавала устаревшие, поскольку Пхеньян исчерпал свои запасы. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные украинской разведки
Снаряды КНДР. Фото: из открытых источников
Заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий отметил, поставка миллионов артиллерийских снарядов из Северной Кореи помогла страну-агрессору поддерживать интенсивность огня на поле боя в 2024 году, но сейчас украинская разведка имеет факты, что в этом году их количество сократилось более чем вдвое, поскольку запасы Пхеньяна иссякли.
Заместитель начальника ГУР привел данные об общем объеме поставок 6,5 миллиона артиллерийских снарядов в Россию из Северной Кореи с 2023 года, которая воспользовалась возможностью наладить тесные связи с Кремлем после вторжения России в Украину.
Он отметил, что в сентябре не было зафиксировано поставок снарядов из Северной Кореи, но некоторые были зафиксированы в октябре, и что примерно половина снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что их нужно было отправить на заводы в России для модернизации.
Скибицкий добавил, что Северная Корея начала массовое производство небольших FPV-дронов с коротким радиусом действия, а также более крупных беспилотников среднего радиуса действия для атак на поле боя на своей территории, хотя он не указал масштабы производства.
