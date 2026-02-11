logo_ukra

Війна з Росією Z-блогери в істериці: у РФ звинувачують владу
Z-блогери в істериці: у РФ звинувачують владу

Російські пропагандистські медіа заявляють про «локальне наступлення» ЗСУ та звинувачують владу РФ у зриві фронтового зв’язку через обмеження Telegram

11 лютого 2026, 21:25
Автор:
Ткачова Марія

Російські Z-медіа повідомляють про нібито перехід Сил оборони України до локальних наступальних дій на кількох напрямках. За їхніми твердженнями, ситуація під Куп’янськом поки що залишається незрозумілою, однак фіксується просування українських підрозділів північніше Гуляйполя та на лівому березі Дніпра.

Z-блогери в істериці: у РФ звинувачують владу

Відсутність звʼязку на фронті в рф

Водночас автори публікацій визнають, що подібні епізоди не є "катастрофою", адже за роки війни сторони неодноразово переходили в атаку, зазнавали втрат і змінювали лінію фронту.

Особливий акцент російські ресурси роблять на проблемах зі зв’язком у військах РФ. За їхніми словами, на тлі повідомлень про відключення російських підрозділів від супутникових систем Starlink значну роль у забезпеченні комунікації відігравали так звані "чорні термінали", придбані коштом самих військових або через збори у Telegram. Пропагандисти стверджують, що ці засоби зв’язку втратили працездатність, що нібито ускладнило координацію на фронті.

Додаткове обурення в Z-сегменті викликали повідомлення про уповільнення або обмеження роботи Telegram у РФ. Автори дописів заявляють, що військові змушені шукати VPN-сервіси для отримання доступу до зв’язку, а мешканці прикордонних регіонів, зокрема Бєлгородської області, мають труднощі з отриманням оперативної інформації під час обстрілів.

У своїх публікаціях російські блогери різко критикують Роскомнагляд та називають обмеження месенджера "ударом по власній армії". Вони стверджують, що успіхи російської сторони у війні раніше значною мірою залежали від поєднання державних ресурсів, волонтерських ініціатив і неформальних технічних рішень, зокрема використання Telegram як ключового каналу комунікації.

На цьому тлі у російському інформаційному просторі посилюється публічна дискусія щодо внутрішніх рішень влади, які, за словами самих пропагандистів, можуть впливати на боєздатність підрозділів та функціонування тилових регіонів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська влада фактично відмовляється включати до списків на обмін мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які воювали в складі армії РФ. Про це повідомляє The Insider з посиланням на самих військовополонених, які вже роками очікують на повернення.



Джерело: https://t.me/ordinaryczarizm/5054
