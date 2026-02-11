logo_ukra

Примусово мобілізували і забули: мʼясні штурми й роки в полоні
commentss НОВИНИ Всі новини

Примусово мобілізували і забули: мʼясні штурми й роки в полоні

Росія роками не повертає з полону мешканців окупованих частин Донеччини й Луганщини, які воювали у складі ЗС РФ, — про це самі військовополонені розповіли журналістам

11 лютого 2026, 20:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська влада фактично відмовляється включати до списків на обмін мешканців тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, які воювали в складі армії РФ. Про це повідомляє The Insider з посиланням на самих військовополонених, які вже роками очікують на повернення.

Примусово мобілізували і забули: мʼясні штурми й роки в полоні

Кого Росія не подає на обмін полонених

За словами героїв матеріалу, мобілізація на окупованих територіях проходила примусово. Представники російських військ разом із так званою "народною міліцією" затримували чоловіків просто на вулицях, забирали з робочих місць і відправляли на фронт, погрожуючи кримінальною відповідальністю у разі відмови.

Саме підрозділи, сформовані з жителів окупованих районів, першими кидали у штурми з високими втратами. Йдеться про 1-шу, 5-ту, 9-ту, 114-ту, 123-тю та 132-гу мотострілецькі бригади. За даними журналістів, ці формування входять до числа підрозділів із найбільшою кількістю зниклих безвісти.

Тим, кому вдалося вижити та потрапити в український полон, доводиться стикатися з новою проблемою — багаторічним очікуванням обміну. Вони спостерігають, як їхніх російських співслужбовців поступово повертають до РФ, тоді як їх самих до списків практично не включають.

За останні два роки відбулося кілька десятків обмінів, у межах яких понад 4500 російських військовослужбовців повернулися додому. Водночас серед них — менш як десять осіб із числа мешканців так званих "ЛДНР".

Як зазначається, Україна не блокує обмін цієї категорії полонених, однак російське Міноборони фактично ігнорує їх повернення. Таким чином, люди, яких примусово мобілізували на окупованих територіях, опинилися в ситуації подвійної ізоляції — спочатку як ресурс для "штурмів", а потім як небажані для обміну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські воєнні розвідники перехопили розмову російських військовослужбовців, під час якої командир віддає злочинний наказ розстрілювати українських оборонців, які можуть потрапити у полон.



