Российские власти фактически отказываются включать в списки на обмен жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, воевавших в составе армии РФ. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на самых военнопленных, которые уже годами ожидают возвращения.

Кого Россия не подает на обмен пленных

По словам героев материала, мобилизация на оккупированных территориях проходила принудительно. Представители российских войск вместе с так называемой "народной милицией" задерживали мужчин прямо на улицах, забирали с рабочих мест и отправляли на фронт, угрожая уголовной ответственностью в случае отказа.

Именно подразделения, сформированные из жителей оккупированных районов, первыми бросали в штурмы с высокими потерями. Речь идет о 1-й, 5-й, 9-й, 114-й, 123-й и 132-й мотострелковых бригадах. По данным журналистов, эти формирования входят в число подразделений с наибольшим количеством пропавших без вести.

Тем, кому удалось выжить и попасть в украинский плен, приходится сталкиваться с новой проблемой – многолетним ожиданием обмена. Они наблюдают, как их российские сослужащие постепенно возвращают в РФ, тогда как их самих в списки практически не включают.

За последние два года произошло несколько десятков обменов, в пределах которых более 4500 российских военнослужащих вернулись домой. В то же время среди них менее десяти человек из числа жителей так называемых "ЛДНР".

Как отмечается, Украина не блокирует обмен этой категории пленных, однако российское Минобороны фактически игнорирует их возвращение. Таким образом, люди, принудительно мобилизованные на оккупированных территориях, оказались в ситуации двойной изоляции — сначала как ресурс для "штурмов", а затем как нежелательные для обмена.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в странские военные разведчики перехватили разговор российских военнослужащих, во время которого командир отдает преступный приказ расстреливать украинских защитников, которые могут попасть в плен.