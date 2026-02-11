logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розвідка дізналася жахливе: який наказ віддають російські командири на Запорізькому напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Розвідка дізналася жахливе: який наказ віддають російські командири на Запорізькому напрямку

Українська розвідка оприлюднила радіоперехоплення, в якому російський командир віддає прямий наказ страчувати українських військовополонених

11 лютого 2026, 19:44
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Українські воєнні розвідники перехопили розмову російських військовослужбовців, під час якої командир віддає злочинний наказ розстрілювати українських оборонців, які можуть потрапити у полон.

Розвідка дізналася жахливе: який наказ віддають російські командири на Запорізькому напрямку

Армія рф розстрілює військовополонених України

Йдеться про підготовку штурмових дій у районі Гуляйполя Запорізької області. У перехопленому діалозі офіцер 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії рф фактично наказує підлеглим брати українських військових у полон лише формально — а потім страчувати їх.

У записі звучить пряма вказівка "взяти в полон і розстріляти", що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, які забороняють вбивство військовополонених.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що подібні дії є воєнним злочином, а всі причетні до злочинів проти українських військових та цивільних осіб понесуть відповідальність.

Це не перший випадок, коли українська розвідка фіксує накази або зізнання російських військових щодо страт полонених. Такі перехоплення регулярно передаються правоохоронним органам для подальшої фіксації злочинів та формування доказової бази для міжнародних судів.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що станом на 29 жовтня 2025 року угруповання російських військ у районі Покровська налічувало приблизно 15 тисяч осіб. Уже на 10 лютого 2026 року ця цифра зросла орієнтовно до 150–155 тисяч військовослужбовців.
Таке десятикратне збільшення за кілька місяців свідчить про масштабне перекидання резервів та системне накопичення сил на Покровському напрямку. Зростання угруповання супроводжувалося активними бойовими діями та поступовим просуванням противника. Нарощування чисельності відбулося на фоні зміни характеру війни: ворог дедалі більше покладається на масоване використання живої сили, ротації та логістичну глибину.



Джерело: https://t.me/DIUkraine/7831
