logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Божевілля: скільки російських військ зараз на Покровському напрямку
commentss НОВИНИ Всі новини

Божевілля: скільки російських військ зараз на Покровському напрямку

За кілька місяців чисельність російських військ на Покровському напрямку зросла з 15 до понад 150 тисяч осіб — і це суттєво змінило характер бойових дій

11 лютого 2026, 19:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Станом на 29 жовтня 2025 року угруповання російських військ у районі Покровська налічувало приблизно 15 тисяч осіб. Уже на 10 лютого 2026 року ця цифра зросла орієнтовно до 150–155 тисяч військовослужбовців.

Божевілля: скільки російських військ зараз на Покровському напрямку

Армія рф на Покровському напрямку

Таке десятикратне збільшення за кілька місяців свідчить про масштабне перекидання резервів та системне накопичення сил на Покровському напрямку. Зростання угруповання супроводжувалося активними бойовими діями та поступовим просуванням противника.

Нарощування чисельності відбулося на фоні зміни характеру війни: ворог дедалі більше покладається на масоване використання живої сили, ротації та логістичну глибину.

Експерти наголошують: акцент виключно на ударах по нафтопереробних заводах чи енергетичних об’єктах на території РФ не дає швидкого ефекту безпосередньо на лінії фронту.

Натомість оперативно відчутнішим є ураження логістичних та тилових об’єктів на окупованих територіях, зокрема:

• місць тимчасового розміщення великих угруповань;

• логістичних вузлів, складів боєприпасів та пунктів перевалки;

• об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів та елементів забезпечення військ.

Саме порушення логістики безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів на передовій — майже одразу після завдання ударів.

Як приклад наводять населений пункт Ялта Маріупольського району Донецької області. За чотири роки — з 2022 по 2026 — з невеликого об’єкта там сформували повноцінну військову базу з розвиненою інфраструктурою.

Схожі стратегічно важливі об’єкти функціонують у Мангуші, що також є ключовим тиловим вузлом забезпечення.

Аналітики наголошують на необхідності перегляду підходів до визначення пріоритетних цілей. Одиночні атаки дронами по Москві чи інших містах у глибокому тилу РФ мають радше інформаційний та психологічний ефект, тоді як системне руйнування логістичних ланцюгів на окупованих територіях безпосередньо впливає на обстановку на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що представники підпільного руху "АТЕШ" заявили, що зафіксували активне будівництво нової бази російських військ у селищі Мирне Мелітопольського району на тимчасово окупованій території Запорізької області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/occupation_research_center/709
Теги:

Новини

Всі новини