Станом на 29 жовтня 2025 року угруповання російських військ у районі Покровська налічувало приблизно 15 тисяч осіб. Уже на 10 лютого 2026 року ця цифра зросла орієнтовно до 150–155 тисяч військовослужбовців.

Армія рф на Покровському напрямку

Таке десятикратне збільшення за кілька місяців свідчить про масштабне перекидання резервів та системне накопичення сил на Покровському напрямку. Зростання угруповання супроводжувалося активними бойовими діями та поступовим просуванням противника.

Нарощування чисельності відбулося на фоні зміни характеру війни: ворог дедалі більше покладається на масоване використання живої сили, ротації та логістичну глибину.

Експерти наголошують: акцент виключно на ударах по нафтопереробних заводах чи енергетичних об’єктах на території РФ не дає швидкого ефекту безпосередньо на лінії фронту.

Натомість оперативно відчутнішим є ураження логістичних та тилових об’єктів на окупованих територіях, зокрема:

• місць тимчасового розміщення великих угруповань;

• логістичних вузлів, складів боєприпасів та пунктів перевалки;

• об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів та елементів забезпечення військ.

Саме порушення логістики безпосередньо впливає на боєздатність підрозділів на передовій — майже одразу після завдання ударів.

Як приклад наводять населений пункт Ялта Маріупольського району Донецької області. За чотири роки — з 2022 по 2026 — з невеликого об’єкта там сформували повноцінну військову базу з розвиненою інфраструктурою.

Схожі стратегічно важливі об’єкти функціонують у Мангуші, що також є ключовим тиловим вузлом забезпечення.

Аналітики наголошують на необхідності перегляду підходів до визначення пріоритетних цілей. Одиночні атаки дронами по Москві чи інших містах у глибокому тилу РФ мають радше інформаційний та психологічний ефект, тоді як системне руйнування логістичних ланцюгів на окупованих територіях безпосередньо впливає на обстановку на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п редставники підпільного руху "АТЕШ" заявили, що зафіксували активне будівництво нової бази російських військ у селищі Мирне Мелітопольського району на тимчасово окупованій території Запорізької області.