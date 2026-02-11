По состоянию на 29 октября 2025 года группировка российских войск в районе Покровска насчитывала около 15 тысяч человек. Уже к 10 февраля 2026 года эта цифра выросла ориентировочно до 150–155 тысяч военнослужащих.

Армия рф на Покровском направлении

Такое десятикратное увеличение за несколько месяцев свидетельствует о масштабном опрокидывании резервов и системном накоплении сил на Покровском направлении. Рост группировки сопровождался активными боевыми действиями и постепенным продвижением противника.

Наращивание численности произошло на фоне изменения характера войны: враг все больше полагается на массированное использование живой силы, ротацию и логистическую глубину.

Эксперты отмечают, что акцент исключительно на ударах по нефтеперерабатывающим заводам или энергетическим объектам на территории РФ не дает быстрого эффекта непосредственно на линии фронта.

Вместо оперативно ощутимо поражение логистических и тыловых объектов на оккупированных территориях, в частности:

• мест временного размещения крупных группировок;

• логистических узлов, складов боеприпасов и пунктов перевалки;

• объектов хранения горюче-смазочных материалов и элементов обеспечения войск.

Само нарушение логистики оказывает непосредственное влияние на боеспособность подразделений на передовой — почти сразу после нанесения ударов.

В качестве примера приводят населенный пункт Ялта Мариупольского района Донецкой области. За четыре года – с 2022 по 2026 – из небольшого объекта там сформировали полноценную военную базу с развитой инфраструктурой.

Схожие стратегически важные объекты функционируют в Мангуше, что также является ключевым тыловым узлом снабжения.

Аналитики отмечают необходимость пересмотра подходов к определению приоритетных целей. Одиночные атаки дронами по Москве или другим городам в глубоком тылу РФ оказывают скорее информационный и психологический эффект, тогда как системное разрушение логистических цепей на оккупированных территориях оказывает непосредственное влияние на обстановку на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители подпольного движения "АТЕШ" заявили, что зафиксировали активное строительство новой базы российских войск в поселке Мирное Мелитопольского района на временно оккупированной территории Запорожской области.