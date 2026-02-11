Викрито будівництво нової бази рф: де знаходиться

Представники підпільного руху "АТЕШ" заявили, що зафіксували активне будівництво нової бази російських військ у селищі Мирне Мелітопольського району на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Будівництво бази рф у Запорізькій області

За інформацією агентів руху, роботи ведуться на території, яку займає 291-й гвардійський мотострілецький полк Збройних сил РФ. Будівельна техніка працює безперервно, а масштаби проєкту свідчать про створення повноцінного капітального польового табору для розміщення особового складу.

Окрему увагу окупанти, за даними "АТЕШ", приділяють формуванню навчальної інфраструктури. Зокрема, облаштовуються майданчики для підготовки операторів безпілотних літальних апаратів. Йдеться про створення тилової бази, де можуть готувати резерви та фахівців з управління дронами.

Рух опору оприлюднив координати об’єкта — 46.930529, 35.417587 — та заявив, що інформацію вже передано Силам оборони України. У "АТЕШ" підкреслюють, що спроба розгорнути навчально-логістичний центр у глибині окупованої території не гарантує безпеки російським військовим.

Наразі офіційних коментарів з боку українського військового командування щодо цього об’єкта немає.

