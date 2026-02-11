Жорстоке вбивство в Берліні: українку знайшли мертвою біля дитячого майданчика

У Берліні сталася трагічна подія — в одному з районів міста вбили 40-річну жінку, яка була громадянкою України. Її тіло виявили на лавці неподалік дитячого майданчика.

Вбивство українки у Берліні

За даними німецьких медіа, місце події було залите кров’ю. Поруч зі снігом лежали особисті речі загиблої: термочашка, електронна сигарета, рюкзак і шарф. На тілі жінки зафіксували тяжкі травми верхньої частини тіла, які ймовірно стали причиною смерті.

Невдовзі після виявлення тіла поліція затримала 46-річного чоловіка неподалік від місця злочину. Він також є громадянином України. За попередньою інформацією слідства, затриманий міг бути знайомий із жертвою.

Правоохоронні органи Німеччини наразі не розкривають деталей можливого мотиву вбивства. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії, зокрема характер стосунків між загиблою та підозрюваним.

Німецька поліція поки що утримується від офіційних коментарів щодо версії злочину, однак підтверджує факт затримання та проведення слідчих дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в Україні запровадили механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій без згоди батьків або законних представників. Відповідне рішення підтримала Верховна Рада України, повідомили в Мінестерстві внутрішніх справ України.

Згідно з ухваленим порядком, рішення про обов’язкову евакуацію ухвалюватимуть військові адміністрації — на підставі письмового звернення військового командування та після погодження з Координаційним штабом. Йдеться виключно про території, де тривають або можливі активні бойові дії та існує безпосередня загроза життю дітей.

