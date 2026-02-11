Жорстоке вбивство в Берліні: українку знайшли мертвою біля дитячого майданчика

Рубрики
У Берліні сталася трагічна подія — в одному з районів міста вбили 40-річну жінку, яка була громадянкою України. Її тіло виявили на лавці неподалік дитячого майданчика.
Вбивство українки у Берліні
За даними німецьких медіа, місце події було залите кров’ю. Поруч зі снігом лежали особисті речі загиблої: термочашка, електронна сигарета, рюкзак і шарф. На тілі жінки зафіксували тяжкі травми верхньої частини тіла, які ймовірно стали причиною смерті.
Невдовзі після виявлення тіла поліція затримала 46-річного чоловіка неподалік від місця злочину. Він також є громадянином України. За попередньою інформацією слідства, затриманий міг бути знайомий із жертвою.
Правоохоронні органи Німеччини наразі не розкривають деталей можливого мотиву вбивства. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини трагедії, зокрема характер стосунків між загиблою та підозрюваним.
Німецька поліція поки що утримується від офіційних коментарів щодо версії злочину, однак підтверджує факт затримання та проведення слідчих дій.