Жестокое убийство в Берлине: украинку нашли мертвой возле детской площадки

В Берлине произошло трагическое событие — в одном из районов города была убита 40-летняя женщина, которая была гражданкой Украины. Ее тело обнаружили на скамейке возле детской площадки.

Убийство украинки в Берлине

По данным немецких медиа, место происшествия было залито кровью. Рядом со снегом лежали личные вещи погибшей: термочашка, электронная сигарета, рюкзак и шарф. На теле женщины зафиксировали тяжелые травмы верхней части тела, которые, вероятно, стали причиной смерти.

Вскоре после обнаружения тела полиция задержала 46-летнего мужчину недалеко от места преступления. Он также гражданин Украины. По предварительной информации следствия, задержанный мог быть знаком с жертвой.

Правоохранительные органы Германии не раскрывают деталей возможного мотива убийства. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагедии, в частности, характер отношений между погибшей и подозреваемым.

Немецкая полиция пока воздерживается от официальных комментариев по поводу версии преступления, однако подтверждает факт задержания и проведения следственных действий.

