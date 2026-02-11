Разоблачено строительство новой базы России: где находится

Рубрики
Представители подпольного движения "АТЕШ" заявили, что зафиксировали активное строительство новой базы российских войск в поселке Мирное Мелитопольского района на временно оккупированной территории Запорожской области.
Строительство базы России в Запорожской области
По информации агентов движения, работы ведутся на территории, занимаемой 291-м гвардейским мотострелковым полком Вооруженных сил РФ. Строительная техника работает непрерывно, а масштабы проекта свидетельствуют о создании полноценного капитального полевого лагеря для размещения личного состава.
Особое внимание оккупанты, по данным "АТЭШ", уделяют формированию учебной инфраструктуры. В частности, обустраиваются площадки для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о создании тыловой базы, где могут готовить резервы и специалистов по управлению дронами.
Движение сопротивления обнародовало координаты объекта — 46.930529, 35.417587 — и заявило, что информация уже передана Силам обороны Украины. В АТЕШ подчеркивают, что попытка развернуть учебно-логистический центр в глубине оккупированной территории не гарантирует безопасности российским военным.
Пока официальных комментариев со стороны украинского военного командования по этому объекту нет.