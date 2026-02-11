Разведка узнала ужасное: какой приказ отдают российские командиры в Запорожском направлении

Украинские военные разведчики перехватили разговор российских военнослужащих, во время которого командир отдает преступный приказ расстреливать украинских защитников, которые могут попасть в плен.

Армия рф расстреливает военнопленных Украины

Речь идет о подготовке штурмовых действий в районе Гуляйполя Запорожской области. В перехваченном диалоге офицер 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й армии РФ фактически приказывает подчиненным брать украинских военных в плен только формально — а затем казнить их.

В записи звучит прямое указание "взять в плен и расстрелять", что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и Женевских конвенций, запрещающих убийство военнопленных.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что подобные действия — военное преступление, а все причастные к преступлениям против украинских военных и гражданских лиц понесут ответственность.

Это не первый случай, когда украинская разведка фиксирует приказы или признание российских военных по поводу казней пленных. Такие перехваты регулярно передаются правоохранительным органам для последующей фиксации преступлений и формирования доказательной базы для международных судов.

таном на 29 октября 2025 года группировка российских войск в районе Покровска насчитывала примерно 15 тысяч человек. Уже к 10 февраля 2026 года эта цифра выросла ориентировочно до 150–155 тысяч военнослужащих. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с

Такое десятикратное увеличение за несколько месяцев свидетельствует о масштабном опрокидывании резервов и системном накоплении сил на Покровском направлении. Рост группировки сопровождался активными боевыми действиями и постепенным продвижением противника. Наращивание численности произошло на фоне изменения характера войны: враг все больше полагается на массированное использование живой силы, ротацию и логистическую глубину.

