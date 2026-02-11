Российские Z-медиа сообщают о якобы переходе Сил обороны Украины к локальным наступательным действиям в нескольких направлениях. По их утверждениям, ситуация под Купянском пока остается непонятной, однако фиксируется продвижение украинских подразделений к северу от Гуляйполя и на левом берегу Днепра.

Отсутствие связи на фронте в рф

В то же время авторы публикаций признают, что подобные эпизоды не являются "катастрофой", ведь за годы войны стороны неоднократно переходили в атаку, несли потери и меняли линию фронта.

Особый акцент российские ресурсы делают на проблемах со связью в войсках РФ. По их словам, на фоне сообщений об отключении российских подразделений от спутниковых систем Starlink значительную роль в обеспечении коммуникации играли так называемые "черные терминалы", приобретенные на средства самих военных или через сборы в Telegram. Пропагандисты утверждают, что эти средства связи потеряли трудоспособность, что якобы усложнило координацию на фронте.

Дополнительное возмущение в Z-сегменте вызвало сообщение о замедлении или ограничении работы Telegram в РФ. Авторы сообщений заявляют, что военные вынуждены искать VPN-сервисы для получения доступа к связи, а жители приграничных регионов, в частности, Белгородской области, испытывают трудности с получением оперативной информации во время обстрелов.

В своих публикациях российские блоггеры резко критикуют Роскомнадзор и называют ограничение мессенджера "ударом по собственной армии". Они утверждают, что успехи российской стороны в войне ранее в значительной степени зависели от сочетания государственных ресурсов, волонтерских инициатив и неформальных технических решений, включая использование Telegram как ключевого канала коммуникации.

На этом фоне в российском информационном пространстве усиливается публичная дискуссия по поводу внутренних решений власти, которые, по словам самих пропагандистов, могут влиять на боеспособность подразделений и функционирование тыловых регионов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские власти фактически отказываются включать в списки на обмен жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, воевавших в составе армии РФ. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на самых военнопленных, которые уже годами ожидают возвращения.