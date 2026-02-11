Z-блогери публічно осадили Пєскова: розрив між правдою і брехнею

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що неможливо уявити ситуацію, за якої зв’язок російської армії на фронті забезпечується через Telegram або інші месенджери.

Важливість роботи Телеграм на фронті для армії рф

За його словами, твердження про те, що фронтова комунікація залежить від Telegram, є "важкими для уявлення і неможливими".

Втім, така позиція викликала хвилю обурення серед проросійських військових блогерів, які роками висвітлюють ситуацію на фронті.

Z-блогер Юрій Подоляка публічно відповів Пєскову, зазначивши, що "представити це дійсно важко, але саме так усе і є". Інший відомий військовий блогер під псевдонімом Fighterbomber іронічно зауважив, що було б добре, аби на четвертий рік війни керівництво Росії нарешті розібралося, як насправді працює фронт, і вислухало реальну ситуацію з місць.

У середовищі російських військових неодноразово повідомляли про використання цивільних месенджерів для координації, передачі даних і навіть наведення вогню — через дефіцит захищених засобів зв’язку.

Ситуація демонструє розрив між офіційною риторикою Кремля та реальними умовами ведення війни, про які все частіше публічно говорять навіть лояльні до влади коментатори.

