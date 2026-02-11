logo

Z-блоггеры публично осадили Пескова: разрыв между правдой и ложью
commentss НОВОСТИ Все новости

Z-блоггеры публично осадили Пескова: разрыв между правдой и ложью

В России разразился публичный конфликт между Кремлем и Z-блогерами из-за заявления о том, что фронт якобы не зависит от Telegram

11 февраля 2026, 18:18
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что невозможно представить ситуацию, при которой связь российской армии на фронте обеспечивается через Telegram или другие мессенджеры.

Z-блоггеры публично осадили Пескова: разрыв между правдой и ложью

Важность работы Телеграм на фронте для армии рф

По его словам, утверждение о том, что фронтовая коммуникация зависит от Telegram, "трудны для представления и невозможны".

Впрочем, такая позиция вызвала волну возмущения среди пророссийских военных блоггеров, годами освещающих ситуацию на фронте.

Z-блогер Юрий Подоляка публично ответил Пескову, отметив, что "представить это действительно тяжело, но именно так все и есть". Другой известный военный блоггер под псевдонимом Fighterbomber иронически заметил, что было бы хорошо, если бы на четвертый год войны руководство России наконец-то разобралось, как на самом деле работает фронт, и выслушало реальную ситуацию с мест.

В среде российских военных неоднократно сообщали об использовании гражданских мессенджеров для координации, передачи данных и даже наведения огня из-за дефицита защищенных средств связи.

Ситуация демонстрирует разрыв между официальной риторикой Кремля и реальными условиями ведения войны, о которых все чаще публично говорят даже лояльные власти комментаторы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители подпольного движения "АТЕШ" заявили, что зафиксировали активное строительство новой базы российских войск в поселке Мирное Мелитопольского района на временно оккупированной территории Запорожской области.
По информации агентов движения, работы ведутся на территории, занимаемой 291-м гвардейским мотострелковым полком Вооруженных сил РФ. Строительная техника работает непрерывно, а масштабы проекта свидетельствуют о создании полноценного капитального полевого лагеря для размещения личного состава. Отдельное внимание оккупанты, по данным "АТЭШ", уделяют формированию учебной инфраструктуры. В частности, обустраиваются площадки для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о создании тыловой базы, где могут готовить резервы и специалистов по управлению дронами.



Источник: https://t.me/smotri_media/123635
