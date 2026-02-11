Z-блоггеры публично осадили Пескова: разрыв между правдой и ложью

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что невозможно представить ситуацию, при которой связь российской армии на фронте обеспечивается через Telegram или другие мессенджеры.

Важность работы Телеграм на фронте для армии рф

По его словам, утверждение о том, что фронтовая коммуникация зависит от Telegram, "трудны для представления и невозможны".

Впрочем, такая позиция вызвала волну возмущения среди пророссийских военных блоггеров, годами освещающих ситуацию на фронте.

Z-блогер Юрий Подоляка публично ответил Пескову, отметив, что "представить это действительно тяжело, но именно так все и есть". Другой известный военный блоггер под псевдонимом Fighterbomber иронически заметил, что было бы хорошо, если бы на четвертый год войны руководство России наконец-то разобралось, как на самом деле работает фронт, и выслушало реальную ситуацию с мест.

В среде российских военных неоднократно сообщали об использовании гражданских мессенджеров для координации, передачи данных и даже наведения огня из-за дефицита защищенных средств связи.

Ситуация демонстрирует разрыв между официальной риторикой Кремля и реальными условиями ведения войны, о которых все чаще публично говорят даже лояльные власти комментаторы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что представители подпольного движения "АТЕШ" заявили, что зафиксировали активное строительство новой базы российских войск в поселке Мирное Мелитопольского района на временно оккупированной территории Запорожской области.

По информации агентов движения, работы ведутся на территории, занимаемой 291-м гвардейским мотострелковым полком Вооруженных сил РФ. Строительная техника работает непрерывно, а масштабы проекта свидетельствуют о создании полноценного капитального полевого лагеря для размещения личного состава. Отдельное внимание оккупанты, по данным "АТЭШ", уделяют формированию учебной инфраструктуры. В частности, обустраиваются площадки для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о создании тыловой базы, где могут готовить резервы и специалистов по управлению дронами.

