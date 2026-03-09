Z-блогер у РФ звинуватив Путіна у провалі держави

Російський Z-блогер Олексій Ларкін виступив із різкою критикою влади РФ та президента Володимира Путіна.

Росіяни звинувачують путіна у провалі держави

У своїй заяві він стверджує, що керівництво країни сформувало команду чиновників, які замість виконання державних завдань займалися корупцією, саботували розвиток країни та створювали небезпечні системи.

За словами блогера, у результаті таких дій Росія отримала "діряві та критично небезпечні продукти", доступ до яких може отримати практично будь-хто.

Ларкін також заявив, що Російська Федерація частково перетворилася на "failed state", тобто державу з серйозними системними проблемами управління.

На його думку, відповідальність за цю ситуацію лежить на президенті РФ.

Коментар блогера активно обговорюється у російських Telegram-каналах, адже він є одним із пропагандистів, які раніше активно підтримували війну проти України.

