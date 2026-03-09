Российский Z-блогер Алексей Ларкин выступил с резкой критикой властей РФ и президента Владимира Путина.

Россияне обвиняют путина в провале государства

В своем заявлении он утверждает, что руководство страны сформировало команду чиновников, которые вместо выполнения государственных задач занимались коррупцией, саботировали развитие страны и создавали опасные системы.

По словам блоггера, в результате таких действий Россия получила "дырявые и критически опасные продукты", доступ к которым может получить практически любой.

Ларкин также заявил, что Российская Федерация частично превратилась в failed state, то есть государство с серьезными системными проблемами управления.

По его мнению, ответственность за данную ситуацию лежит на президенте РФ.

Комментарий блоггера активно обсуждается в российских Telegram-каналах, ведь он является одним из пропагандистов, ранее активно поддерживавших войну против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-пропагандист Максим Калашников заявил о беспокойстве из-за ударов украинских дальнобойных средств по территории России.

В своем комментарии он утверждает, что украинские ракеты якобы достигают регионов Поволжья, в частности, Чувашия и Татарстан. По его словам, такие атаки вызывают серьезную обеспокоенность среди российских элит и негативно влияют на их репутацию. Пропагандист также заявил, что удары по глубокому тылу РФ демонстрируют рост возможностей Украины наносить удары на большом расстоянии. Его комментарий активно распространяется в российских и украинских Telegram каналах. Официальных заявлений по поводу таких ударов со стороны украинских военных пока нет.

