Z-блогер в РФ обвинил Путина в провале государства

Ткачова Марія
Российский Z-блогер Алексей Ларкин выступил с резкой критикой властей РФ и президента Владимира Путина.
Россияне обвиняют путина в провале государства
В своем заявлении он утверждает, что руководство страны сформировало команду чиновников, которые вместо выполнения государственных задач занимались коррупцией, саботировали развитие страны и создавали опасные системы.
По словам блоггера, в результате таких действий Россия получила "дырявые и критически опасные продукты", доступ к которым может получить практически любой.
Ларкин также заявил, что Российская Федерация частично превратилась в failed state, то есть государство с серьезными системными проблемами управления.
По его мнению, ответственность за данную ситуацию лежит на президенте РФ.
Комментарий блоггера активно обсуждается в российских Telegram-каналах, ведь он является одним из пропагандистов, ранее активно поддерживавших войну против Украины.