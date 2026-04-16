Z-блогер на відео пообіцяв вчинити самогубство: ви будете шоковані причиною

Ткачова Марія
Адміністратор російського Z-каналу "Воевода вещает" Олексій Земцов опублікував відео, в якому заявив про намір накласти на себе руки.
Олексій Земцов про самогубство
У зверненні він пояснив своє рішення особистими проблемами, зокрема конфліктами в сім’ї, а також тиском з боку військового керівництва.
За словами Земцова, його звинувачували у "дискредитації армії РФ" через діяльність у Telegram, і він нібито міг опинитися під слідством.
Він також згадав низку військових посадовців, яких фактично звинуватив у тиску на себе.
Водночас колишня дружина Земцова, Анна Полінко, заявила журналістам, що не вірить у його самогубство.
Вона переконана, що чоловік живий, і назвала його слова неправдивими.
За її версією, причиною ситуації могли стати фінансові махінації — вона стверджує, що Земцов нібито привласнював кошти зі зборів, призначених для потреб військових.
Подібні звинувачення озвучили і представники іншого Z-каналу, де раніше працював Земцов.
Вони заявили, що його відсторонили через фінансові порушення.
Водночас інші російські ресурси повідомляють, що Земцов може залишатися живим, однак достовірної інформації про його стан наразі немає.