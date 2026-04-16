Z-блогер на відео пообіцяв вчинити самогубство: ви будете шоковані причиною

Адміністратор російського Z-каналу "Воевода вещает" Олексій Земцов опублікував відео, в якому заявив про намір накласти на себе руки.

Олексій Земцов про самогубство

У зверненні він пояснив своє рішення особистими проблемами, зокрема конфліктами в сім’ї, а також тиском з боку військового керівництва.

За словами Земцова, його звинувачували у "дискредитації армії РФ" через діяльність у Telegram, і він нібито міг опинитися під слідством.

Він також згадав низку військових посадовців, яких фактично звинуватив у тиску на себе.

Водночас колишня дружина Земцова, Анна Полінко, заявила журналістам, що не вірить у його самогубство.

Вона переконана, що чоловік живий, і назвала його слова неправдивими.

За її версією, причиною ситуації могли стати фінансові махінації — вона стверджує, що Земцов нібито привласнював кошти зі зборів, призначених для потреб військових.

Подібні звинувачення озвучили і представники іншого Z-каналу, де раніше працював Земцов.

Вони заявили, що його відсторонили через фінансові порушення.

Водночас інші російські ресурси повідомляють, що Земцов може залишатися живим, однак достовірної інформації про його стан наразі немає.

