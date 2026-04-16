Охлобистін зробив резонансну заяву: що він робив із солдатами

Російський актор та публічний прихильник війни Іван Охлобистін зробив резонансну заяву, згадавши епізоди зі свого дитинства.

Охлобистін про ігри в солдатиків в дитинстві

За його словами, у дитячі роки він грався олов’яними солдатиками, вигадуючи для них "сценарії" із покараннями.

Він розповів, що будував фігурки, зачитував їм "вирок" і після цього "карав" одного з них.

Заява пролунала на тлі його коментарів щодо ситуації в Росії, зокрема обмежень у цифровому просторі, які він розкритикував.

Водночас у соцмережах такі висловлювання викликали хвилю реакцій, де користувачі проводять паралелі між подібними висловами та підтримкою війни.

Охлобистін раніше неодноразово виступав із заявами на підтримку російської агресії проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у прикордонних районах Бєлгородської області під час атак безпілотників місцеві жителі повідомляють про відключення мобільного зв’язку та інтернету.

За їхніми словами, під час повітряної загрози вони не можуть додзвонитися до екстрених служб, зокрема швидкої допомоги та рятувальників. Місцеві мешканці пов’язують такі обмеження з діями влади, яка намагається ускладнити навігацію безпілотників шляхом відключення сигналів. Втім, за їхніми словами, це створює серйозні ризики для цивільного населення, оскільки у критичні моменти люди залишаються без можливості отримати допомогу. У соцмережах також поширюються коментарі з критикою таких заходів, де ставиться під сумнів ефективність подібних рішень. Жителі наголошують, що подібні обмеження не компенсуються достатнім рівнем захисту від атак.