Усе відключилося в один момент: росіяни панікують

У прикордонних районах Бєлгородської області під час атак безпілотників місцеві жителі повідомляють про відключення мобільного зв’язку та інтернету.

Відключення інтернету та звʼязку в Бєлгородській області

За їхніми словами, під час повітряної загрози вони не можуть додзвонитися до екстрених служб, зокрема швидкої допомоги та рятувальників.

Місцеві мешканці пов’язують такі обмеження з діями влади, яка намагається ускладнити навігацію безпілотників шляхом відключення сигналів.

Втім, за їхніми словами, це створює серйозні ризики для цивільного населення, оскільки у критичні моменти люди залишаються без можливості отримати допомогу.

У соцмережах також поширюються коментарі з критикою таких заходів, де ставиться під сумнів ефективність подібних рішень.

Жителі наголошують, що подібні обмеження не компенсуються достатнім рівнем захисту від атак.

Офіційної детальної реакції російської влади на ці скарги наразі немає.

підрозділи 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ відновили контроль над частиною вулиць у Вовчанську, які раніше перебували під контролем російських військ.

Про це повідомив командир роти бригади Олег Крижанівський. За його словами, ключову роль у досягненні результату відіграло активне застосування FPV-дронів, а також скиди боєприпасів із безпілотників. Це дозволяє ефективно знищувати піхоту противника без прямого контакту. Зокрема, спецбатальйон "Шквал" ліквідував значну кількість російських військових, які намагалися закріпитися в місті.

Це суттєво вплинуло на темпи просування противника. Військовий зазначив, що станом на квітень 2026 року ситуацію у Вовчанську та прилеглих лісових масивах вдалося стабілізувати завдяки створенню додаткових рубежів оборони. Водночас російські сили продовжують тактику інфільтрації малими групами. Зокрема, спроби проникнення фіксуються в районах населених пунктів Синельникове, Лиман, Вільча та Симинівка.

