В приграничных районах Белгородской области при атаке беспилотников местные жители сообщают об отключении мобильной связи и интернета.

Отключение интернета и связи в Белгородской области

По их словам, во время воздушной угрозы они не могут дозвониться экстренным службам, в частности скорой помощи и спасателям.

Местные жители связывают такие ограничения с действиями властей, которые пытаются усложнить навигацию беспилотников путем отключения сигналов.

Впрочем, по их словам это создает серьезные риски для гражданского населения, поскольку в критические моменты люди остаются без возможности получить помощь.

В соцсетях также распространяются комментарии с критикой таких мер, где подвергается сомнению эффективность подобных решений.

Жители подчеркивают, что подобные ограничения не компенсируются достаточным уровнем защиты от атак.

Официальной детальной реакции российских властей на эти жалобы пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что подразделы 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ возобновили контроль над частью улиц в Волчанске, которые ранее находились под контролем российских войск.

Об этом сообщил командир роты бригады Олег Крыжановский. По его словам, ключевую роль в достижении результата сыграло активное применение FPV-дронов, а также сбросы боеприпасов из беспилотников. Это позволяет эффективно уничтожать пехоту противника без прямого контакта. В частности, спецбатальон "Шквал" ликвидировал значительное количество российских военных, пытавшихся закрепиться в городе.

Это оказало существенное влияние на темпы продвижения противника. Военный отметил, что на апрель 2026 года ситуацию в Волчанске и близлежащих лесных массивах удалось стабилизировать благодаря созданию дополнительных рубежей обороны. В то же время, российские силы продолжают тактику инфильтрации малыми группами. В частности, попытки проникновения фиксируются в районах населённых пунктов Синельниково, Лиман, Вильча и Симиновка.

